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В ходе ссоры средь бела дня был убит мужчина (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Поминальная свеча.

В воскресенье, 22 июня, около трех часов дня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Пикк в Валга произошла ссора между 33-летним и 63-летним мужчинами. В результате конфликта 63-летний мужчина получил травмы и скончался на месте.

Часть улицы была огорожена полицейскими лентами более шести часов.

«Полиция задержала неподалеку от места происшествия 33-летнего мужчину, участвовавшего в конфликте. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе дальнейшего уголовного производства», - пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

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