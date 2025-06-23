В воскресенье, 22 июня, около трех часов дня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Пикк в Валга произошла ссора между 33-летним и 63-летним мужчинами. В результате конфликта 63-летний мужчина получил травмы и скончался на месте.
Часть улицы была огорожена полицейскими лентами более шести часов.
«Полиция задержала неподалеку от места происшествия 33-летнего мужчину, участвовавшего в конфликте. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе дальнейшего уголовного производства», - пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.