Прогулка обернулась поисковой операцией: пенсионерка и ее собака найдены

К счастью, Екатерина была найдена. С ней все в порядке.

Оперативный дежурный Идаской префектуры Никита Головин рассказал, что полиция продолжила поиски пропавшей в расширенном составе. «Мы были на связи с ее близкими и собирали информацию о возможных направлениях ее передвижения. Поскольку Екатерина не вернулась домой на ночь, поиски на местности были продолжены».

Он отметил, что рано утром в понедельник к поискам присоединились добровольцы. Около 10 часов утра полицейский патруль обнаружил собаку пропавшей в деревне Витсику волости Тойла.

Далее поиски продолжились с участием вертолета, дронов и полицейских собак.

Примерно в 13:30 поиски увенчались успехом - добровольцы сообщили, что нашли Екатерину в Кохтла-Нымме.