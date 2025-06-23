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Прогулка обернулась поисковой операцией: пенсионерка и ее собака найдены

Редактор: rus.postimees.ee
Полиция. Иллюстративное фото.

Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 76-летней Екатерины, которая 22 июня около 16:00 ушла из дома в Кивиыли вместе с собакой и не вернулась. Она не взяла с собой телефон и не сообщила родным, куда направляется.

К счастью, Екатерина была найдена. С ней все в порядке.

Оперативный дежурный Идаской префектуры Никита Головин рассказал, что полиция продолжила поиски пропавшей в расширенном составе. «Мы были на связи с ее близкими и собирали информацию о возможных направлениях ее передвижения. Поскольку Екатерина не вернулась домой на ночь, поиски на местности были продолжены».

Он отметил, что рано утром в понедельник к поискам присоединились добровольцы. Около 10 часов утра полицейский патруль обнаружил собаку пропавшей в деревне Витсику волости Тойла.

Далее поиски продолжились с участием вертолета, дронов и полицейских собак.

Примерно в 13:30 поиски увенчались успехом - добровольцы сообщили, что нашли Екатерину в Кохтла-Нымме.

С Екатериной все хорошо. Выяснилось, что она потеряла собаку во время прогулки и отправилась ее искать. К счастью, теперь и Екатерина, и ее собака найдены.

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