За кулисами Подготовка телевизионной трансляции парада в День победы начинается уже в феврале

В воскресенье, за полтора часа до начала генеральной репетиции парада в честь Дня победы, в белом передвижном пункте телетрансляции ERR режиссер Себастьян Кольяк и главный оператор Андрус Ребане вносили последние изменения в расстановку камер. Все это делалось для того, чтобы прямая трансляция парада в День победы прошла как можно красивее.
Подготовка телевизионной трансляции парада в честь Дня победы по сути начинается сразу после завершения празднования годовщины республики. Как отмечает Ребане, работа за кулисами стартует заранее, поскольку существует множество сторон, с которыми необходимо согласовывать проведение мероприятия – от канцелярии президента до различных силовых ведомств. По данным Kantar Emor, в прошлом году парад, посвященный Дню победы, посмотрели 89 тысяч человек.
Главный оператор отвечает за взаимодействие между режиссером, операторами и техническими специалистами. Обычно режиссер и главный оператор вместе продумывают расположение камер, каким образом картинка будет выглядеть наиболее эффектно и какие объективы целесообразнее использовать.
Если для Ребане парады – привычное дело, то для Кольяка этот парад стал первым опытом. О том, что именно ему предстоит выступить в роли постановщика телевизионной картинки на таком мероприятии, он узнал чуть больше недели назад. Ему пришлось заменить Тарво Мёльдера, который уже подготовил первоначальную расстановку камер.
Режиссер нечасто бывает в Пярну – приезжает туда лишь несколько раз за лето, поэтому, изучая первоначальные планы размещения камер, ему пришлось как следует разобраться, где что находится и с какой стороны появятся истребители. Поскольку Ребане летом живет в Пярну и хорошо знает город, Кольяк обратился к нему с просьбой проверить и скорректировать планы.
Структура парада из года в год остается примерно одинаковой, несмотря на смену места проведения, однако, по словам Кольяка, после приезда в Пярну стало ясно, что расположение камер все же требует некоторых изменений. В последний раз парад проходил в летней столице двенадцать лет назад. С тех пор техника шагнула далеко вперед: камеры стали лучше, появился дрон, который позволяет сделать трансляцию гораздо разнообразнее.
«Тогда не было возможности столь подробно снимать прибытие президента, как сейчас», – привел он пример.
Трансляция парада в летней столице обеспечивается с помощью девяти камер и дрона. В передвижной телевизионной станции во время прямого эфира работают около десяти человек. На площадке задействованы еще десять операторов и звукорежиссеры, которые передвигаются вместе с камерами и несут микрофонные удочки, чтобы захватывать звук. Всего в подготовке и проведении трансляции продолжительностью час пятнадцать минут участвуют тридцать человек.
Кольяк отметил, что на действительно масштабных и продолжительных трансляциях, например, на Певческом празднике, над телевизионной картинкой работает более чем вдвое больше людей.
Перед началом эфира главный оператор обходит всех операторов и еще раз обсуждает основные моменты, на которые нужно обратить внимание. В передвижном пункте управления стоит множество мониторов, на которых в отдельных окнах выведено изображение с разных камер. Кольяк просматривает эти кадры и решает, какое изображение в данный момент вывести в эфир. «Ты выбираешь то, что нужно именно сейчас и что выглядит наиболее выразительно», – объяснил он.
По словам Ребане, есть обязательные элементы, которые необходимо запечатлеть: прибытие президента, приветствие командующего Силами обороны, выступления и обход, который президент совершает – для полноты картины это снимают с разных ракурсов. И, конечно, проезд всей колонны парада мимо трибуны для VIP-гостей.
Есть и множество мелких нюансов, которые важно учесть еще до начала трансляции, например, откуда будет появляться президент и с какой стороны прилетят истребители. Как отметил Ребане, с их точки зрения идеально было бы, если бы самолеты заходили с улицы Пикк, но по техническим причинам воздушным судам это не подходило — они прилетали со стороны Таллиннского шоссе. «Нам нужно быть готовыми, чтобы эти моменты как можно лучше отразить в картинке», – пояснил главный оператор.
Передвижная телевизионная станция ERR уже не раз размещалась у театра Endla, поэтому сотрудники хорошо знают, где можно подключиться к электросети. Однако всего за день до трансляции стало ясно, куда именно посадят комментаторов, чтобы они могли видеть и телевизионную картинку, и происходящее на параде вживую. У Ребане появилась идея, что из окна мансарды театра Endla открывается отличный вид на парад, и это было бы удобное место. Однако, приехав в Пярну, оказалось, что перед окном колонного зала висит огромный сине-черно-белый флаг — их рабочее место оказалось за синей полосой.
«Утром мы с Андресом Куузе обсуждали: людей по лицам не узнать, но технику определить легко, – рассказал Ребане. – Лучше было бы стоять за черной полосой, тогда видно больше всего. Мы ходили смотреть, как выглядит белая – там вообще ничего не разглядеть».
Во время прямых трансляций всегда случаются неожиданные ситуации. Ребане отметил, что большинство из них удается решить так, что зритель даже не замечает, если что-то пошло не по плану. Он вспомнил один из концертов, когда питание подавалось из электрощита, установленного в парке.
Они уже были готовы выйти в эфир, когда вдруг вся передвижная станция осталась без электричества. Источники бесперебойного питания, которые обычно выручают в таких случаях, сработали, но их хватило бы лишь на ограниченное время — целую трансляцию они бы не вытянули. Оказалось, что какой-то электрик проходил мимо, увидел, что кто-то берет электричество из щита, и просто выдернул кабель из розетки.
Проблемы могут возникать, например, с камерами, передающими картинку по беспроводной связи, особенно если рядом растут деревья. На этом параде используются две беспроводные камеры и три антенны. Перед началом репетиции Ребане и Кольяк проверили, чтобы сигнал проходил без сбоев. Однако перебои с беспроводными камерами все равно случаются, и причина не всегда ясна, поскольку влияет множество факторов.
Ребане вспомнил, что прошлый парад проходил под проливным дождем. В таких случаях все камеры приходится накрывать, чтобы они не намокли. Когда камера не показывает изображение в эфире, оператор должен успеть быстро протереть объектив от капель дождя. Сейчас эстонцы придумали полезное устройство для телевизионщиков, которое самостоятельно очищает объектив от воды. На объективе установлен стеклянный диск, который вращается с большой скоростью и с помощью центробежной силы сбрасывает капли. Это новое приспособление уже использовали во время последнего матча футбольной сборной Эстонии с Норвегией. Кольяк рассказал, что очистка происходит настолько быстро, что зритель даже не замечает, как лопасти убирают капли.
Во время трехчасовой генеральной репетиции парада Ребане и Кольяк просматривают изображения с камер, чтобы понять, не появились ли новые идеи для улучшения трансляции.
Внешний вид пульта со множеством кнопок может показаться непосвященному пугающим. Однако для выбора картинки с камер во время парада достаточно пальцев двух рук – можно быстро и интуитивно нажимать нужные кнопки, особо не задумываясь о том, какой номер у каждой из них. Кольяк отметил, что его личный рекорд был поставлен, когда он работал ассистентом режиссера на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя – тогда приходилось выбирать картинку с 51 камеры. Он сравнил это с игрой на пианино, когда клавиш больше, чем пальцев.
Кольяку больше нравится самостоятельно нажимать кнопки на пульте, особенно во время спортивных трансляций, потому что задержка в таком случае минимальна. «Если говоришь: девятая камера готова, девятая в эфир, то план уже может быть упущен», – пояснил он.
Поскольку Кольяк впервые сидит за режиссерским пультом во время парада, он признался, что все же немного волнуется.
«Каждый раз, когда делаешь что-то впервые, в животе порхают бабочки, но как только мы выходим в эфир – это чувство быстро уходит, – сказал он. – В прямом эфире можешь переживать, но это ничем не поможет –скорее, только навредит, ведь меня слушают тридцать человек». Кольяк сравнил: если командир батальона неуверен, то и весь батальон становится менее уверенным в себе.
И Ребане, и Кольяк подчеркивают, что подготовка трансляции парада для них – дело чести. Кольяк отметил, что волнение связано не с тем, удастся ли выбрать правильную камеру, а с тем, что они занимаются по-настоящему важным делом.