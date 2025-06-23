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За кулисами Подготовка телевизионной трансляции парада в День победы начинается уже в феврале

Во время трансляции в передвижной станции ERR работает десять человек.

В воскресенье, за полтора часа до начала генеральной репетиции парада в честь Дня победы, в белом передвижном пункте телетрансляции ERR режиссер Себастьян Кольяк и главный оператор Андрус Ребане вносили последние изменения в расстановку камер. Все это делалось для того, чтобы прямая трансляция парада в День победы прошла как можно красивее.

Подготовка телевизионной трансляции парада в честь Дня победы по сути начинается сразу после завершения празднования годовщины республики. Как отмечает Ребане, работа за кулисами стартует заранее, поскольку существует множество сторон, с которыми необходимо согласовывать проведение мероприятия – от канцелярии президента до различных силовых ведомств. По данным Kantar Emor, в прошлом году парад, посвященный Дню победы, посмотрели 89 тысяч человек.

Главный оператор отвечает за взаимодействие между режиссером, операторами и техническими специалистами. Обычно режиссер и главный оператор вместе продумывают расположение камер, каким образом картинка будет выглядеть наиболее эффектно и какие объективы целесообразнее использовать.

Если для Ребане парады – привычное дело, то для Кольяка этот парад стал первым опытом. О том, что именно ему предстоит выступить в роли постановщика телевизионной картинки на таком мероприятии, он узнал чуть больше недели назад. Ему пришлось заменить Тарво Мёльдера, который уже подготовил первоначальную расстановку камер.

Режиссер нечасто бывает в Пярну – приезжает туда лишь несколько раз за лето, поэтому, изучая первоначальные планы размещения камер, ему пришлось как следует разобраться, где что находится и с какой стороны появятся истребители. Поскольку Ребане летом живет в Пярну и хорошо знает город, Кольяк обратился к нему с просьбой проверить и скорректировать планы.

Структура парада из года в год остается примерно одинаковой, несмотря на смену места проведения, однако, по словам Кольяка, после приезда в Пярну стало ясно, что расположение камер все же требует некоторых изменений. В последний раз парад проходил в летней столице двенадцать лет назад. С тех пор техника шагнула далеко вперед: камеры стали лучше, появился дрон, который позволяет сделать трансляцию гораздо разнообразнее.

«Тогда не было возможности столь подробно снимать прибытие президента, как сейчас», – привел он пример.

Трансляция парада в летней столице обеспечивается с помощью девяти камер и дрона. В передвижной телевизионной станции во время прямого эфира работают около десяти человек. На площадке задействованы еще десять операторов и звукорежиссеры, которые передвигаются вместе с камерами и несут микрофонные удочки, чтобы захватывать звук. Всего в подготовке и проведении трансляции продолжительностью час пятнадцать минут участвуют тридцать человек.

При планировании трансляции главный оператор Андрус Ребане (в центре) и режиссер Себастьян Кольяк (справа) садятся за стол и выбирают оптимальное расположение камер.

Кольяк отметил, что на действительно масштабных и продолжительных трансляциях, например, на Певческом празднике, над телевизионной картинкой работает более чем вдвое больше людей.

Перед началом эфира главный оператор обходит всех операторов и еще раз обсуждает основные моменты, на которые нужно обратить внимание. В передвижном пункте управления стоит множество мониторов, на которых в отдельных окнах выведено изображение с разных камер. Кольяк просматривает эти кадры и решает, какое изображение в данный момент вывести в эфир. «Ты выбираешь то, что нужно именно сейчас и что выглядит наиболее выразительно», – объяснил он.

По словам Ребане, есть обязательные элементы, которые необходимо запечатлеть: прибытие президента, приветствие командующего Силами обороны, выступления и обход, который президент совершает – для полноты картины это снимают с разных ракурсов. И, конечно, проезд всей колонны парада мимо трибуны для VIP-гостей.

Есть и множество мелких нюансов, которые важно учесть еще до начала трансляции, например, откуда будет появляться президент и с какой стороны прилетят истребители. Как отметил Ребане, с их точки зрения идеально было бы, если бы самолеты заходили с улицы Пикк, но по техническим причинам воздушным судам это не подходило — они прилетали со стороны Таллиннского шоссе. «Нам нужно быть готовыми, чтобы эти моменты как можно лучше отразить в картинке», – пояснил главный оператор.

Передвижная телевизионная станция ERR уже не раз размещалась у театра Endla, поэтому сотрудники хорошо знают, где можно подключиться к электросети. Однако всего за день до трансляции стало ясно, куда именно посадят комментаторов, чтобы они могли видеть и телевизионную картинку, и происходящее на параде вживую. У Ребане появилась идея, что из окна мансарды театра Endla открывается отличный вид на парад, и это было бы удобное место. Однако, приехав в Пярну, оказалось, что перед окном колонного зала висит огромный сине-черно-белый флаг — их рабочее место оказалось за синей полосой.

«Утром мы с Андресом Куузе обсуждали: людей по лицам не узнать, но технику определить легко, – рассказал Ребане. – Лучше было бы стоять за черной полосой, тогда видно больше всего. Мы ходили смотреть, как выглядит белая – там вообще ничего не разглядеть».

Во время прямых трансляций всегда случаются неожиданные ситуации. Ребане отметил, что большинство из них удается решить так, что зритель даже не замечает, если что-то пошло не по плану. Он вспомнил один из концертов, когда питание подавалось из электрощита, установленного в парке.

Они уже были готовы выйти в эфир, когда вдруг вся передвижная станция осталась без электричества. Источники бесперебойного питания, которые обычно выручают в таких случаях, сработали, но их хватило бы лишь на ограниченное время — целую трансляцию они бы не вытянули. Оказалось, что какой-то электрик проходил мимо, увидел, что кто-то берет электричество из щита, и просто выдернул кабель из розетки.

Проблемы могут возникать, например, с камерами, передающими картинку по беспроводной связи, особенно если рядом растут деревья. На этом параде используются две беспроводные камеры и три антенны. Перед началом репетиции Ребане и Кольяк проверили, чтобы сигнал проходил без сбоев. Однако перебои с беспроводными камерами все равно случаются, и причина не всегда ясна, поскольку влияет множество факторов.

Ребане вспомнил, что прошлый парад проходил под проливным дождем. В таких случаях все камеры приходится накрывать, чтобы они не намокли. Когда камера не показывает изображение в эфире, оператор должен успеть быстро протереть объектив от капель дождя. Сейчас эстонцы придумали полезное устройство для телевизионщиков, которое самостоятельно очищает объектив от воды. На объективе установлен стеклянный диск, который вращается с большой скоростью и с помощью центробежной силы сбрасывает капли. Это новое приспособление уже использовали во время последнего матча футбольной сборной Эстонии с Норвегией. Кольяк рассказал, что очистка происходит настолько быстро, что зритель даже не замечает, как лопасти убирают капли.

Во время трехчасовой генеральной репетиции парада Ребане и Кольяк просматривают изображения с камер, чтобы понять, не появились ли новые идеи для улучшения трансляции.

Внешний вид пульта со множеством кнопок может показаться непосвященному пугающим. Однако для выбора картинки с камер во время парада достаточно пальцев двух рук – можно быстро и интуитивно нажимать нужные кнопки, особо не задумываясь о том, какой номер у каждой из них. Кольяк отметил, что его личный рекорд был поставлен, когда он работал ассистентом режиссера на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя – тогда приходилось выбирать картинку с 51 камеры. Он сравнил это с игрой на пианино, когда клавиш больше, чем пальцев.

Стороннему наблюдателю обилие кнопок на пульте управления трансляцией может показаться слишком сложным.

Кольяку больше нравится самостоятельно нажимать кнопки на пульте, особенно во время спортивных трансляций, потому что задержка в таком случае минимальна. «Если говоришь: девятая камера готова, девятая в эфир, то план уже может быть упущен», – пояснил он.

Поскольку Кольяк впервые сидит за режиссерским пультом во время парада, он признался, что все же немного волнуется.

«Каждый раз, когда делаешь что-то впервые, в животе порхают бабочки, но как только мы выходим в эфир – это чувство быстро уходит, – сказал он. – В прямом эфире можешь переживать, но это ничем не поможет –скорее, только навредит, ведь меня слушают тридцать человек». Кольяк сравнил: если командир батальона неуверен, то и весь батальон становится менее уверенным в себе.

И Ребане, и Кольяк подчеркивают, что подготовка трансляции парада для них – дело чести. Кольяк отметил, что волнение связано не с тем, удастся ли выбрать правильную камеру, а с тем, что они занимаются по-настоящему важным делом.

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