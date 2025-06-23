За кулисами Подготовка телевизионной трансляции парада в День победы начинается уже в феврале

«Тогда не было возможности столь подробно снимать прибытие президента, как сейчас», – привел он пример.

Трансляция парада в летней столице обеспечивается с помощью девяти камер и дрона. В передвижной телевизионной станции во время прямого эфира работают около десяти человек. На площадке задействованы еще десять операторов и звукорежиссеры, которые передвигаются вместе с камерами и несут микрофонные удочки, чтобы захватывать звук. Всего в подготовке и проведении трансляции продолжительностью час пятнадцать минут участвуют тридцать человек.

При планировании трансляции главный оператор Андрус Ребане (в центре) и режиссер Себастьян Кольяк (справа) садятся за стол и выбирают оптимальное расположение камер. Фото: Grete-Liisa Sihver

Кольяк отметил, что на действительно масштабных и продолжительных трансляциях, например, на Певческом празднике, над телевизионной картинкой работает более чем вдвое больше людей.

Перед началом эфира главный оператор обходит всех операторов и еще раз обсуждает основные моменты, на которые нужно обратить внимание. В передвижном пункте управления стоит множество мониторов, на которых в отдельных окнах выведено изображение с разных камер. Кольяк просматривает эти кадры и решает, какое изображение в данный момент вывести в эфир. «Ты выбираешь то, что нужно именно сейчас и что выглядит наиболее выразительно», – объяснил он.

По словам Ребане, есть обязательные элементы, которые необходимо запечатлеть: прибытие президента, приветствие командующего Силами обороны, выступления и обход, который президент совершает – для полноты картины это снимают с разных ракурсов. И, конечно, проезд всей колонны парада мимо трибуны для VIP-гостей.