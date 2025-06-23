ЕС отказался от плана снизить потолок цен на нефть из России

акое решение было принято из-за военных действий между Израилем и Ираном, которые могут привести к росту цен на нефть, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«На встрече G7 ("Группы семи", "большой семерки". - Ред.) на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельным значениям, но сейчас они то растут, то падают, ситуация слишком нестабильна на данный момент », - сказал один из собеседников Politico.

Новый пакет санкций против России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 10 июня сообщила, что ЕК подготовила предложения по новому пакету санкций против России. В его рамках в числе прочего предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, запретить импорт нефтепродуктов из российского сырья и добавить в санкционные списки еще 77 судов так называемого «теневого флота».