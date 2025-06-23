В понедельник электричество будет почти бесплатным

Если в воскресенье средняя биржевая цена электроэнергии в ценовой зоне Nord Pool Estonia составляла 12,31 евро за мегаватт-час, в понедельник она снизится до 2,25 евро (0,00225 евро за киловатт-час).
Самая высокая цена на электричество в 5,26 евро за мегаватт-час будет в понедельник вечером между 22 и 23 часами.
Электричество дешевле всего было в ночь на понедельник с 3 до 5 часов, когда цена составляла минус два цента.
В Финляндии средняя биржевая цена электроэнергии в понедельник составит 2,25 евро за мегаватт-час.