Нобелевские лауреаты призывают Эстонию и другие страны не выходить из Оттавской конвенции

Сто лауреатов Нобелевской премии призывают Эстонию, Латвию, Польшу, Литву и Финляндию пересмотреть свое решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
В совместном заявлении, опубликованном на этой неделе, лауреаты Нобелевской премии предупреждают, что выход из конвенции может нанести вред гражданскому населению и подорвать устоявшиеся правовые и гуманитарные нормы.
«Это смертоносное оружие оказывает гораздо более сильное влияние на жизнь гражданского населения, чем любые достижения в войне», – утверждают они.
Оттавская конвенция 1997 года в значительной степени способствовала сокращению числа жертв противопехотных мин, говорят они, но действия двух стран, которые не запретили это оружие – России и США – нарушают эти нормы и подвергают опасности гражданское население.
Обращение, которым поделилась Международная кампания по запрету наземных мин (МКЗНМ) и Коалиция по кассетным боеприпасам, подписали 19 лауреатов Нобелевской премии мира, 26 лауреатов Нобелевской премии по медицине, 24 лауреата Нобелевской премии по физике, 21 лауреат Нобелевской премии по химии, пять лауреатов Нобелевской премии по экономике и пять лауреатов Нобелевской премии по литературе.
Среди них – пребывающий в изгнании духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама, американский борец за запрет наземных мин Джоди Уильямс и либерийский активист за мир Лейма Гбови.
Его также подписали писатели Джон М. Кутзее, Патрик Модиано, Орхан Памук, бывший редактор российского издания «Новая газета» Дмитрий Муратов и бывший президент Польши Лех Валенса.
Заявление подготовила именно Уильямс, в 1997 году она была удостоена Нобелевской премии мира вместе с МКЗНМ «за ее работу по запрещению и ликвидации противопехотных мин».
Как сообщает агентство BNS, в марте министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призвали свои страны выйти из Оттавской конвенции в совместном заявлении, к которому позже присоединилась Финляндия.
Выход из конвенции позволяет странам приобретать, производить, накапливать, использовать и передавать противопехотные мины.
Все пять государств уже начали процедуры, необходимые для выхода из конвенции. Сейм одобрил выход Литвы из Оттавской конвенции после окончательного голосования в мае.
Чуть ранее, в марте, Литва также официально вышла из международной конвенции о запрете на приобретения, использования или производства кассетных боеприпасов.
«Мы глубоко сожалеем, что Литва в марте вышла из конвенции о кассетных боеприпасах», – говорится в заявлении нобелевских лауреатов.
Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после даты, когда страна сдает на хранение документ о выходе Генеральному секретарю ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал для распространенного в понедельник сообщения, что он «глубоко обеспокоен недавними заявлениями и действиями, предпринятыми несколькими государствами-членами по выходу из Конвенции о запрещении противопехотных мин», и призвал государства «немедленно прекратить любые шаги по выходу» из конвенции.
«Эти заявления особенно тревожны, поскольку возникает опасность ослабить защиту гражданского населения и подорвать существующую два десятилетия нормативную базу, которая спасла множество жизней», – сказал он.
Гутерриш добавил, что он планирует начать глобальную кампанию по поддержанию норм гуманитарного разоружения, ускорению противоминной деятельности, которая будет способствовать обеспечению прав человека и устойчивому развитию, и реализации видения свободного от мин мира.
Все государства-члены Европейского союза подписали конвенцию, в то время как Индия, США, Китай, Пакистан и Россия к ней не присоединились.