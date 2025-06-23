Нобелевские лауреаты призывают Эстонию и другие страны не выходить из Оттавской конвенции

В совместном заявлении, опубликованном на этой неделе, лауреаты Нобелевской премии предупреждают, что выход из конвенции может нанести вред гражданскому населению и подорвать устоявшиеся правовые и гуманитарные нормы.

«Это смертоносное оружие оказывает гораздо более сильное влияние на жизнь гражданского населения, чем любые достижения в войне», – утверждают они.

Оттавская конвенция 1997 года в значительной степени способствовала сокращению числа жертв противопехотных мин, говорят они, но действия двух стран, которые не запретили это оружие – России и США – нарушают эти нормы и подвергают опасности гражданское население.

Обращение, которым поделилась Международная кампания по запрету наземных мин (МКЗНМ) и Коалиция по кассетным боеприпасам, подписали 19 лауреатов Нобелевской премии мира, 26 лауреатов Нобелевской премии по медицине, 24 лауреата Нобелевской премии по физике, 21 лауреат Нобелевской премии по химии, пять лауреатов Нобелевской премии по экономике и пять лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Среди них – пребывающий в изгнании духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама, американский борец за запрет наземных мин Джоди Уильямс и либерийский активист за мир Лейма Гбови.

Его также подписали писатели Джон М. Кутзее, Патрик Модиано, Орхан Памук, бывший редактор российского издания «Новая газета» Дмитрий Муратов и бывший президент Польши Лех Валенса.