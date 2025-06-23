Первоначальная реакция России на удары США по Ирану была предсказуемой. Эти атаки не стали неожиданностью, а ответ Москвы был заранее определен еще тогда, когда президент России объяснил, почему страна не поддержит Иран в военных действиях против Израиля. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что в будущем Россия попытается каким-либо образом отразить действия США в Иране, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Как и следовало ожидать, США заявили, что им удалось нанести по иранской ядерной программе сокрушительный удар и остановить создание ядерного оружия. Представители Ирана утверждают, что серьезного ущерба нанесено не было. Западные СМИ широко публикуют различные экспертные мнения, опровергающие эффективность атаки. Такие заявления вскоре появятся в большом количестве – как в рамках иранской (и российской) информационной кампании, так и независимо от нее.
Министр обороны США в своем заявлении подчеркнул, что американский удар был нанесен исключительно по ядерным объектам. Атака не затронула гражданские цели и военные объекты. США заверили, что прекратят удары, если Иран не нанесет ответный удар.
Иран, в свою очередь, пообещал атаковать не только Израиль и США, но также объекты в Великобритании, Франции и Германии, выйти из ядерной сделки и перекрыть Ормузский пролив.
Вчера в течение дня, в первую очередь Россия и Иран начали оказывать на США информационное и дипломатическое давление. Министр иностранных дел Ирана стал заметно активнее и отправился с визитом в Москву. Поскольку Тегеран не может позволить себе ограничиться символической атакой по американским целям на Ближнем Востоке, альтернативным вариантом становится подготовка к долгосрочному ответу. Параллельно Иран ищет международную дипломатическую поддержку, чтобы избежать прямых переговоров с США. Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что «дипломатические двери закрыты». Министр старается выстроить нарратив, согласно которому Иран вправе нанести ответный удар по США в любое удобное время в будущем.
Роль России, по-видимому, заключается в том, чтобы объяснить: нападение на Иран не имело правовой основы. Дополнительное давление Иран пытается усилить угрозой перекрытия Ормузского пролива для судоходства. Однако реализация этой угрозы привела бы к серьезному конфликту с арабскими государствами, а также, скорее всего, обернулась бы полной гибелью иранского военно-морского флота.
Иран стремится к тому, чтобы США оказались виновниками агрессии, а с самого Ирана была снята международная обязанность возобновить переговоры по ядерной программе. В итоге, Вашингтон может оказаться в ситуации, где не достигнуто окончательного решения кризиса, а для обеспечения безопасности своих войск на Ближнем Востоке ему требуется значительная концентрация ресурсов. Для России такой исход был бы идеальным сценарием. Для Ирана этот вариант тоже крайне изнурителен: он предполагает готовность к ударам с воздуха в любой момент и огромные потери. Тем не менее, время можно выиграть, надеясь, что последующие события предоставят новые возможности выйти из кризиса.
Изменения в оборонной тактике Украины
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский сделал примечательное заявление. Он кратко проанализировал ситуацию на фронте и сообщил, что переход армии на корпусную систему управления в будущем позволит не только вести позиционную оборону, но и проводить контрнаступательные действия. Тем не менее, заявление не стоит воспринимать как анонс масштабного наступления. Генерал отметил, что в дальнейшем украинские войска сосредоточатся на проведении локальных контратак, которые он сам называет тактикой активной обороны. По его словам, для этого уже подготовлены специализированные подразделения.
Генерал также подтвердил слова президента Зеленского о том, что ситуация на территориях Сумской и Курской областей стабилизирована, и украинская армия удерживает позиции на площади девяносто квадратных километров в районе Курской области.
О воздушных ударах
Вчера российским войскам вновь удалось нанести ракетный удар по одному из учебных полигонов украинской армии. Сообщается о трех погибших и четырнадцати раненых украинских солдатах.
Прошлой ночью российская армия нанесла по Киеву комбинированный удар с применением дронов и ракет. Пока не опубликованы данные о количестве использованных дронов и ракет. По предварительной информации, как минимум один иранский дрон поразил жилой дом: погибли четыре человека, еще тринадцать получили ранения. Поскольку спасательные работы продолжаются, эти цифры могут увеличиться.
Обстановка на фронте
Число атак, предпринятых российскими подразделениями вчера, снизилось, однако ситуация в целом не изменилась: армия РФ продолжает наступление на прежних участках.
На Курском, Сумском и Белгородском направлениях положение российских войск несколько ухудшилось. Украинские контратаки в отдельных точках Сумской области оттеснили российские силы, потери для РФ там остаются высокими. Комментарии генерала Сырского и президента Зеленского наверняка вызовут широкий отклик среди российских военных обозревателей и блогеров. Российское командование, вероятно, попытается стабилизировать ситуацию за счет резервов. В целом на этом участке существенных изменений не произошло.
На харьковском направлении активность российских подразделений остается несколько выше среднего, однако успеха они не добились.
На купянском направлении активность российских войск невысокая. Вчера также зафиксировано снижение активности российских сил в районах Лимана и Сиверска, серьезных изменений линии фронта нет.
В районе города Часов Яр продолжаются рутинные и безуспешные атаки российской армии. В районе Торецка интенсивность атак была выше, однако вчера успеха они не принесли.
На Покровском направлении снова отмечено наибольшее число атак российских подразделений. Юго-западнее Донецка наступательная активность снизилась. В целом по этому участку значительных изменений нет.
На южном фронте российские войска оставались пассивными, что связано в первую очередь с успешными ударами украинских сил по российской логистике.