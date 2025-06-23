Роль России, по-видимому, заключается в том, чтобы объяснить: нападение на Иран не имело правовой основы. Дополнительное давление Иран пытается усилить угрозой перекрытия Ормузского пролива для судоходства. Однако реализация этой угрозы привела бы к серьезному конфликту с арабскими государствами, а также, скорее всего, обернулась бы полной гибелью иранского военно-морского флота.

Иран стремится к тому, чтобы США оказались виновниками агрессии, а с самого Ирана была снята международная обязанность возобновить переговоры по ядерной программе. В итоге, Вашингтон может оказаться в ситуации, где не достигнуто окончательного решения кризиса, а для обеспечения безопасности своих войск на Ближнем Востоке ему требуется значительная концентрация ресурсов. Для России такой исход был бы идеальным сценарием. Для Ирана этот вариант тоже крайне изнурителен: он предполагает готовность к ударам с воздуха в любой момент и огромные потери. Тем не менее, время можно выиграть, надеясь, что последующие события предоставят новые возможности выйти из кризиса.

Изменения в оборонной тактике Украины