Skip to footer
Вт, 24.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Райнер Сакс Иран пытается реализовать сценарий мечты России (3)

Перевод: Дмитрий Рая
Встреча Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиани в Москве в январе 2025 года.

Первоначальная реакция России на удары США по Ирану была предсказуемой. Эти атаки не стали неожиданностью, а ответ Москвы был заранее определен еще тогда, когда президент России объяснил, почему страна не поддержит Иран в военных действиях против Израиля. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что в будущем Россия попытается каким-либо образом отразить действия США в Иране, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.

Как и следовало ожидать, США заявили, что им удалось нанести по иранской ядерной программе сокрушительный удар и остановить создание ядерного оружия. Представители Ирана утверждают, что серьезного ущерба нанесено не было. Западные СМИ широко публикуют различные экспертные мнения, опровергающие эффективность атаки. Такие заявления вскоре появятся в большом количестве – как в рамках иранской (и российской) информационной кампании, так и независимо от нее.

Министр обороны США в своем заявлении подчеркнул, что американский удар был нанесен исключительно по ядерным объектам. Атака не затронула гражданские цели и военные объекты. США заверили, что прекратят удары, если Иран не нанесет ответный удар.

Иран, в свою очередь, пообещал атаковать не только Израиль и США, но также объекты в Великобритании, Франции и Германии, выйти из ядерной сделки и перекрыть Ормузский пролив.

Вчера в течение дня, в первую очередь Россия и Иран начали оказывать на США информационное и дипломатическое давление. Министр иностранных дел Ирана стал заметно активнее и отправился с визитом в Москву. Поскольку Тегеран не может позволить себе ограничиться символической атакой по американским целям на Ближнем Востоке, альтернативным вариантом становится подготовка к долгосрочному ответу. Параллельно Иран ищет международную дипломатическую поддержку, чтобы избежать прямых переговоров с США. Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что «дипломатические двери закрыты». Министр старается выстроить нарратив, согласно которому Иран вправе нанести ответный удар по США в любое удобное время в будущем.

Роль России, по-видимому, заключается в том, чтобы объяснить: нападение на Иран не имело правовой основы. Дополнительное давление Иран пытается усилить угрозой перекрытия Ормузского пролива для судоходства. Однако реализация этой угрозы привела бы к серьезному конфликту с арабскими государствами, а также, скорее всего, обернулась бы полной гибелью иранского военно-морского флота.

Иран стремится к тому, чтобы США оказались виновниками агрессии, а с самого Ирана была снята международная обязанность возобновить переговоры по ядерной программе. В итоге, Вашингтон может оказаться в ситуации, где не достигнуто окончательного решения кризиса, а для обеспечения безопасности своих войск на Ближнем Востоке ему требуется значительная концентрация ресурсов. Для России такой исход был бы идеальным сценарием. Для Ирана этот вариант тоже крайне изнурителен: он предполагает готовность к ударам с воздуха в любой момент и огромные потери. Тем не менее, время можно выиграть, надеясь, что последующие события предоставят новые возможности выйти из кризиса.

Изменения в оборонной тактике Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Сырский сделал примечательное заявление. Он кратко проанализировал ситуацию на фронте и сообщил, что переход армии на корпусную систему управления в будущем позволит не только вести позиционную оборону, но и проводить контрнаступательные действия. Тем не менее, заявление не стоит воспринимать как анонс масштабного наступления. Генерал отметил, что в дальнейшем украинские войска сосредоточатся на проведении локальных контратак, которые он сам называет тактикой активной обороны. По его словам, для этого уже подготовлены специализированные подразделения.

Генерал также подтвердил слова президента Зеленского о том, что ситуация на территориях Сумской и Курской областей стабилизирована, и украинская армия удерживает позиции на площади девяносто квадратных километров в районе Курской области.

О воздушных ударах

Вчера российским войскам вновь удалось нанести ракетный удар по одному из учебных полигонов украинской армии. Сообщается о трех погибших и четырнадцати раненых украинских солдатах.

Прошлой ночью российская армия нанесла по Киеву комбинированный удар с применением дронов и ракет. Пока не опубликованы данные о количестве использованных дронов и ракет. По предварительной информации, как минимум один иранский дрон поразил жилой дом: погибли четыре человека, еще тринадцать получили ранения. Поскольку спасательные работы продолжаются, эти цифры могут увеличиться.

Обстановка на фронте

Число атак, предпринятых российскими подразделениями вчера, снизилось, однако ситуация в целом не изменилась: армия РФ продолжает наступление на прежних участках.

  • На Курском, Сумском и Белгородском направлениях положение российских войск несколько ухудшилось. Украинские контратаки в отдельных точках Сумской области оттеснили российские силы, потери для РФ там остаются высокими. Комментарии генерала Сырского и президента Зеленского наверняка вызовут широкий отклик среди российских военных обозревателей и блогеров. Российское командование, вероятно, попытается стабилизировать ситуацию за счет резервов. В целом на этом участке существенных изменений не произошло.

  • На харьковском направлении активность российских подразделений остается несколько выше среднего, однако успеха они не добились.

  • На купянском направлении активность российских войск невысокая. Вчера также зафиксировано снижение активности российских сил в районах Лимана и Сиверска, серьезных изменений линии фронта нет.

  • В районе города Часов Яр продолжаются рутинные и безуспешные атаки российской армии. В районе Торецка интенсивность атак была выше, однако вчера успеха они не принесли.

  • На Покровском направлении снова отмечено наибольшее число атак российских подразделений. Юго-западнее Донецка наступательная активность снизилась. В целом по этому участку значительных изменений нет.

  • На южном фронте российские войска оставались пассивными, что связано в первую очередь с успешными ударами украинских сил по российской логистике.

Комментарии (3)
Наверх