Это беспрецедентный момент, но следующие шаги США и Ирана могут стать еще более значимыми

«Его чаша с ядом потенциально более мощная, чем та, которую выпил Хомейни в 1988 году», — говорит она, имея в виду решение лидера исламской революции 1979 года с горечью подписать резолюцию о перемирии в разрушительной Ирано-иракской войне.

«Это не война, которую хочет Иран»

За последние 10 дней интенсивные израильские удары нанесли больше ущерба командованию и военной технике Ирана, чем восьмилетняя война с Ираком.

Израильские атаки уничтожили высокопоставленных членов иранских сил безопасности, а также ведущих ученых-ядерщиков. Вступление США в этот конфликт еще больше усилило давление на Тегеран.

Корпус стражей исламской революции Ирана вызывающе предупреждает США о возмездии, которое оставит у них «глубокое сожаление».

Но за острой риторикой скрываются неотложные расчеты, которые должны позволить избежать катастрофических просчетов.

«Это не война, которую хочет Иран, — говорит Хамидреза Азиз из Ближневосточного совета по глобальным вопросам. — Но мы уже слышим аргументы сторонников режима о том, что, независимо от масштабов реального ущерба, нанесенного США, имидж Ирана как сильной страны и региональной державы настолько пошатнулся, что это требует ответа».

Тель-Авив Фото: Reuters

Однако любой ответ сопряжен с риском. Прямой удар по одной из примерно 20 американских баз на Ближнем Востоке или по любому из более чем 40 тысяч американских военнослужащих, скорее всего, вызовет серьезные ответные меры со стороны США.