ИССЛЕДОВАНИЕ Как изменились вкусы гриль-любителей в Эстонии и Финляндии?

При этом не ослабевает стремление потребителей к разнообразию, что дает почву для представления новых вкусов. «Радует, что новинки этого года от Rakvere и Tallegg очень понравились покупателям», - добавила Лайк-Лыхмус.

Чтобы новые продукты соответствовали вкусу эстонских потребителей, на разработку одного рецепта уходит в среднем от 3 до 12 месяцев - в зависимости от того, насколько он сложный. По словам Лайк-Лыхмус, в процесс вовлечены и сами эстонцы - в виде фокус-групп: «Перед выходом на рынок мы проводим дегустации как внутри компании, так и с партнерами и выбранными потребителями». В случае сезонных продуктов Maag работает на 9–12 месяцев вперед, чтобы обеспечить своевременный запуск и маркетинг.

Что можно сделать к столу на Иванов день помимо мяса?

Выборы покупателей в Эстонии и Финляндии все больше формируются под влиянием их растущей озабоченности здоровьем и экологией. Согласно данным финской Prisma, половина покупателей приветствует на гриле овощи и сыр Халлуми. В летнем меню финнов также часто присутствуют грибы, кабачки, ананасы, кукуруза и нектарины - их продажи в неделю Иванова дня увеличиваются в три раза по сравнению с остальными неделями лета.

Как и финны, эстонцы, по словам Нийтару, все больше ценят овощи и открыты к альтернативам мясу. Популярность растительных заменителей мяса продолжает расти в обеих странах, причем в Эстонии - аж на 20–22%.