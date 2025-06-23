ИССЛЕДОВАНИЕ Как изменились вкусы гриль-любителей в Эстонии и Финляндии?

Растущая озабоченность вопросами здоровья и экологии влияет на гриль-привычки как в Эстонии, так и в Финляндии. Несмотря на то, что традиционные вкусы по-прежнему ценятся, все большую популярность набирают различные фрукты и овощи, оригинальные маринады и альтернативы мясу.
Так же, как и эстонцы, финны - настоящие любители гриля. Это подтверждают как исследование, заказанное Prisma и проведенное Norstat, так и данные продаж финской сети Prisma. В обоих странах сезон гриля начинает набирать обороты уже в апреле, а на Иванов день гриль включен почти в каждом домохозяйстве. Какие блюда предпочитают на гриле в Эстонии и Финляндии?
Как в Эстонии, так и в Финляндии, все большей популярностью среди мясной продукции пользуется курятина. По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару, в Эстонии курица - самый предпочитаемый вид мяса. В Финляндии 50% опрошенных также выбирают курицу, однако самым популярным продуктом остаются колбаски для гриля - их купили бы 74% респондентов.
Изменения в потребительских ценностях отражаются и в разработке продуктов. По словам директора по разработке продуктов и маркетингу Maag Food Янне Лайк-Лыхмус, покупатели все чаще отдают предпочтение чистому, местному и не содержащему консервантов составу, а также заботятся о полезности продукта. Поэтому, например, снижается содержание соли в составе.
Пример брендов показывает, что для эстонцев важны качество и местное происхождение сырья. «Самые популярные позиции в категории гриль-продуктов - это черничное гриль-мясо и ребрышки от Rakvere, классические гриль-ребрышки и шашлыки. У Tallegg, помимо классических вариантов, очень популярны продукты в остром маринаде firecracker и в ягодных маринадах», - отмечает Лайк-Лыхмус. Черничный маринад оказался настолько успешным, что его стали использовать не только для гриль-мяса, но и для шашлыков, ребрышек, а теперь и для снеков и сырой колбасы.
При этом не ослабевает стремление потребителей к разнообразию, что дает почву для представления новых вкусов. «Радует, что новинки этого года от Rakvere и Tallegg очень понравились покупателям», - добавила Лайк-Лыхмус.
Чтобы новые продукты соответствовали вкусу эстонских потребителей, на разработку одного рецепта уходит в среднем от 3 до 12 месяцев - в зависимости от того, насколько он сложный. По словам Лайк-Лыхмус, в процесс вовлечены и сами эстонцы - в виде фокус-групп: «Перед выходом на рынок мы проводим дегустации как внутри компании, так и с партнерами и выбранными потребителями». В случае сезонных продуктов Maag работает на 9–12 месяцев вперед, чтобы обеспечить своевременный запуск и маркетинг.
Что можно сделать к столу на Иванов день помимо мяса?
Выборы покупателей в Эстонии и Финляндии все больше формируются под влиянием их растущей озабоченности здоровьем и экологией. Согласно данным финской Prisma, половина покупателей приветствует на гриле овощи и сыр Халлуми. В летнем меню финнов также часто присутствуют грибы, кабачки, ананасы, кукуруза и нектарины - их продажи в неделю Иванова дня увеличиваются в три раза по сравнению с остальными неделями лета.
Как и финны, эстонцы, по словам Нийтару, все больше ценят овощи и открыты к альтернативам мясу. Популярность растительных заменителей мяса продолжает расти в обеих странах, причем в Эстонии - аж на 20–22%.
По его словам, рост растительных альтернатив обусловлен как изменившимися предпочтениями потребителей, так и чувствительностью к цене. «Статистика покупок Prisma показывает, что люди комбинируют классические продукты и альтернативы, что отражается и в постоянно сниженной цене на ассортимент гриль-продуктов Prisma».