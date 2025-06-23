В связи с ремонтом железной дороги меняется расписание поездов

В Elron сообщили, что изменения связаны с капитальным ремонтом и электрификацией железной дороги, и коснутся линий на Айгвийду, Нарву, Раквере, Тарту, Койдула, Валга, Рапла, Тюри и Вильянди.

На юго-западном направлении из-за ремонтных работ на станции Кохила время в пути немного увеличится.

По-прежнему на утренних и вечерних рейсах тартуской линии продолжается замена поездов автобусами:

Первый поезд дня на маршруте Тарту – Таллинн (№ 211) отправляется из Тарту в 4:17. Участок Тарту – Тамсалу обслуживается автобусом.

Последний рейс дня Тарту – Таллинн (№ 217) отправляется из Тарту в 20:11, и на участке Тарту – Тамсалу также курсирует автобус. Поезд прибывает в Таллинн в 00:03.

Рейс Таллинн – Тарту, отправляющийся в 20:27 (№ 216), на участке Тамсалу – Тарту выполняется автобусом, прибытие на конечную остановку – в 00:08.

Последний поезд дня Таллинн – Тарту (№ 62), отправляющийся в 22:12, на участке Тамсалу – Тарту также заменен автобусом. Прибытие – в 01:16.

Рейс Йыгэва – Тарту (№ 320), отправляющийся в 6:35, на всем маршруте выполняется автобусом и прибывает в 7:30.

Особое внимание должны обратить пассажиры, пользующиеся остановками Lahinguvälja и Mustjõe: с 30 июня по 24 августа все поезда будут останавливаться только у платформы в сторону Таллинна.

Поезда по направлениям Таллинн – Тарту и Таллинн – Нарва, отправляющиеся с Балтийского вокзала в 6:15 и 11:00, будут следовать сцепленными единым составом до Тапа. Затем по ходу движения первый вагон отправится в Тарту, задний – в Нарву. В Тапа поезда расцепляются, пересадка также возможна на станции Тапа.

Для рейсов с автобусной заменой Elron снизил стоимость билетов при покупке онлайн: обычный билет Таллинн – Тарту стоит 9 евро, льготный – 7 евро. При покупке билета в поезде скидка не действует.

Со всеми расписаниями можно подробно ознакомиться на сайте Elron.