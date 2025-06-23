ГАЛЕРЕЯ Два дня музыки и веселья: Иванов день на Пюхаярве собрал тысячи молодых людей

Чтобы составить программу, организатор фестиваля Monster Music провел опрос среди зрителей. «Мы получили тысячи ответов о том, кого хотят видеть на сцене. На основе этих данных мы и выбрали участников. Судя по количеству гостей - решение было правильным. Большинство посетителей - это молодежь от 16 до 25 лет, поэтому звучит в основном музыка, которая им нравится», - рассказал главный организатор Танель Самм.

Одним из самых ожидаемых артистов стал Томми Кэш. По словам Самма, его хотели видеть на сцене даже чаще, чем некоторых приглашенных иностранных исполнителей. «На это наверняка повлияло его участие в Евровидении», - добавил он.

Исполнители выступают на фестивале на двух сценах: одна расположена в парке, другая - у пляжа. На главной сцене выступают рок-группы, а на пляже звучит бас- и клубная музыка. «Голландские диджеи играют энергичные клубные треки, а также можно услышать популярную британскую электронную музыку - то, что особенно нравится молодым», - отметил Самм.

Погода в этом году нестабильная, но организаторы позаботились о комфорте гостей. На площадке установлены большие шатры. «За эти годы мы пережили самую разную погоду - и это никогда не мешало фестивалю. Сейчас, например, рядом со мной стоит шатер длиной 30 и шириной 15 метров», - рассказал организатор.