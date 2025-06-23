Схема парада В параде по случаю Дня победы примут участие около тысячи человек

Мероприятия, посвященные празднованию Дня победы, в Пярнумаа начинаются уже сегодня: в церкви Тори зажгут памятное пламя, которое марафонцы доставят в Пярну. Вечером юные гвардейцы зажгут древний огонь перед театром Endla. Утром в день парада эти огни будут объединены на кладбище Алеви в победный факел.

Генеральная репетиция парада состоялась на центральной площади в воскресенье в 19:00. Сам парад ко Дню победы начался в понедельник в 11:00.

Как отметил майор Арво Йыэсалу из отдела стратегических коммуникаций штаба Кайтселийта, парад будет с традиционной схемой построения, а лучше всего его наблюдать вдоль парка Вааза по улицам Веэ и Акадеэмиа, а также на улице Пикк.

По традиции участвующие в параде подразделения выстраиваются вокруг парка Вааза парка, а марширующие колонны проходят мимо театра Endla в направлении улицы Пикк. Подразделения Кайтселийта будут представлены Западным оборонным округом. Из партнеров в параде принимают участие Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Союз спасателей и Тюремная служба.