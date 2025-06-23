Skip to footer
Вт, 24.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Галерея Десятки ретроавтомобилей заполонили улицы Пярну

Перевод: Дмитрий Рая

Вечером в воскресенье в Пярну прибыл «Большой пробег ретроавтомобилей 2025», собравший в летней столице более 200 машин: самым старым из них скоро исполнится сто лет.

Музей на колесах стартовал в пятницу из Пайде, откуда участники направились на Хийумаа. Утром в воскресенье участники пробега вновь вернулись на материк, сделали остановки в Лихула и Тыстамаа, а вечером приехали в Пярну, где ретроавтомобилями смогли полюбоваться все желающие.

По данным организаторов, в пробеге участвуют 234 транспортных средства: 145 легковых автомобилей, 61 мотоцикл, 28 автобусов, грузовиков и тракторов. Более половины ретроавтомобилей – 130 – имеют черные номера, обладая статусом уникальных транспортных средств.

Пробег ретроавтомобилей организует Союз клубов старой техники Эстонии, объединяющий 13 клубов. Пробеги проходят раз в пять лет.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх