Галерея Десятки ретроавтомобилей заполонили улицы Пярну

Вечером в воскресенье в Пярну прибыл «Большой пробег ретроавтомобилей 2025», собравший в летней столице более 200 машин: самым старым из них скоро исполнится сто лет.
Музей на колесах стартовал в пятницу из Пайде, откуда участники направились на Хийумаа. Утром в воскресенье участники пробега вновь вернулись на материк, сделали остановки в Лихула и Тыстамаа, а вечером приехали в Пярну, где ретроавтомобилями смогли полюбоваться все желающие.
По данным организаторов, в пробеге участвуют 234 транспортных средства: 145 легковых автомобилей, 61 мотоцикл, 28 автобусов, грузовиков и тракторов. Более половины ретроавтомобилей – 130 – имеют черные номера, обладая статусом уникальных транспортных средств.
Пробег ретроавтомобилей организует Союз клубов старой техники Эстонии, объединяющий 13 клубов. Пробеги проходят раз в пять лет.