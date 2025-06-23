Галерея Десятки ретроавтомобилей заполонили улицы Пярну

Музей на колесах стартовал в пятницу из Пайде, откуда участники направились на Хийумаа. Утром в воскресенье участники пробега вновь вернулись на материк, сделали остановки в Лихула и Тыстамаа, а вечером приехали в Пярну, где ретроавтомобилями смогли полюбоваться все желающие.