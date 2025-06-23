Уважаемые члены Кайтселийта,

дорогие друзья Эстонии,

дорогой эстонский народ!

Поздравляю вас с праздником Победы здесь, в Пярну! Наша летняя столица – поистине достойное место для проведения торжественного парада в этот день. Ведь сегодня мы на каждом шагу вспоминаем: именно в Пярну родилась Эстонская Республика. Здесь был зачитан самый смелый и правильный выбор нашего народа – быть и оставаться независимыми. И именно неподалеку от Пярну, в Тори, мы ежегодно зажигаем наш огонь Победы, который, помимо наших побед, символизирует также давнюю радость середины лета и Иванова дня.

К сожалению, история показала, что желание, выраженное в декларации независимости, оставаться в стороне и хранить нейтралитет оказалось слишком наивной надеждой. После восстановления независимости мы выбрали иной путь для обеспечения обороны и безопасности своего государства. Помня о последствиях бездействия, мы выбрали действие; помня об опасности одиночества – сделали ставку на союзы безопасности.

Сегодняшние международные реалии и стремление России разрушить привычный и стабильный нам мировой порядок ежедневно доказывают, насколько верны эти решения.

Поэтому, дорогие соотечественники, я хочу сегодня подчеркнуть: мы идем по верному пути.

Прежде всего, развитие наших оборонных способностей – это правильный путь.

Вскоре народ Эстонии будет ежегодно выделять пять процентов национального богатства на оборону страны. Благодаря этому наши силы обороны получат вооружение и снаряжение, которые обеспечат, что нас никогда нельзя будет просто сломать или пройти насквозь; напротив, мы способны остановить и вывести из строя вражескую военную машину еще на его собственном пороге. Мы строим оборонительную линию на нашей общей с НАТО восточной границе, где агрессивные планы противника будут перечеркнуты уже на первом метре.

Мы все больше производим боеприпасов и военной техники у себя, и это идет на пользу как нам самим, так и нашим союзникам. Я поддерживаю усилия командования Сил обороны по развитию государственных защитников и улучшению условий их службы. Исследования показывают, что эстонский народ все больше ценит профессию военного и доверяет своим Силам обороны и Кайтселийту.

Доверие народа – ценнейшее достояние, обретается оно с трудом, а теряется – легко. Поэтому важно обеспечить, чтобы каждый евро, вложенный в оборону – а таких средств сейчас выделяется больше, чем когда-либо, – расходовался исключительно на укрепление безопасности Эстонии.

Дорогие соотечественники,

Укрепление союзнических отношений – тоже правильный путь.

Собственная обороноспособность тесно связана с военными союзниками. Никогда больше мы не собираемся оставаться одни. Хочу искренне поблагодарить солдат и офицеров Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, которые находятся в Эстонии на постоянной основе и сегодня стоят здесь в строю. Моя благодарность также летчикам из Италии, Нидерландов и Португалии, охранявшим в прошлом году наше небо.

Совместными усилиями мы работаем над тем, чтобы завтра и послезавтра на саммите НАТО все союзники приняли решение значимо увеличить расходы на оборону. Это требует от нас выполнение общих оборонных планов. И это же требуют объединяющие нас угрозы с востока. Как я неоднократно подчеркивал: сильная в военном плане НАТО возможна только при условии, что и Европа станет военным образом сильной.

Быть союзником – значит, что Эстония сделала ясный выбор. Это значит, что мы не оставим своих союзников в беде. Эстонские военнослужащие участвовали в десятках военных операций на Балканах, Ближнем Востоке, в Африке и на морях мира. Мы быстро отправляли полицейские команды на помощь латышам, литовцам, полякам, чтобы противостоять атакам миграционного давления на восточной границе. И если Европе потребуется совместно защищать безопасность на своем континенте, для нас должно быть само собой разумеющимся участвовать в этом.

И, наконец,

Проявление воли к обороне – это тоже верный путь.

Воля к обороне подобна корням дуба: она скрыта глубоко, но именно в бурю проявляет всю свою силу. Давайте гордиться, что, по опросам, воля эстонцев к обороне превышает 80 процентов. Давайте гордиться, что количество членов Кайтселийта увеличивалось почти на тысячу каждый год после восстановления независимости, и теперь превысило отметку в тридцать тысяч. Давайте гордиться нашими резервистами: на учениях Siil они в прошлый раз составили боеспособную армию из 18 тысяч человек. Государственная оборона не знает возраста – самому старшему участнику Siil было восемьдесят четыре года. И не знает пола: сегодня самое время задуматься, как увеличить роль женщин в Силах обороны и срочной службе.

В защищенном маленьком государстве его общество и армия тесно переплетены. Государственная оборона широка по своему охвату и проникает в каждый дом. Мы можем проявлять свою волю защищать Родину не только в военной форме, но и самым разным способом – обеспечивая внутреннюю безопасность, защиту населения, готовность к кризисам, экономическую безопасность или заботясь о благополучии своей общины. Ведь строя всеобъемлющую государственную оборону, мы тоже идем верным путем.

Дорогой народ!

Огонь Победы, который сегодня отсюда отправится по уездам, своей теплотой символизирует нашу готовность к борьбе, союзничество и волю к защите. Он зовет нас смело двигаться вперед. Пусть и в этом году огонь победы своим исконным пламенем вновь объединит нас между собой, как он связывает нас с нашими предками, с нашими воинами, и с осознанием нашей свободы.

Желаю вам светлого праздника Победы и приятного Иванова вечера!

Да здравствует Кайтселийт! Да здравствует свободная Эстония!