В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский подписал указ против ряда компаний и предпринимателей, в том числе - Хиллара Тедера, Раунo Тедера и Лаури Рейнберга. По заявлению представляемой ими девелоперской компании, они не нарушали законы Украины, и рассматривают происходящее как попытку изъять имущество эстонских инвесторов, пишет ERR.
В опубликованном списке не уточняется, какие именно действия бизнесменов и компаний стали основанием для включения в санкционный перечень.
Среди 13 лиц санкции были введены в отношении компании Arricano Real Estate PLC, владеющей несколькими торговыми центрами в Киеве и других городах Украины, а также в отношении ее бывшего крупнейшего акционера - эстонского бизнесмена Хиллара Тедера и его сына Раунo Тедера, также занимающегося недвижимостью.
По словам Зеленского, эти санкции - лишь первый шаг в рамках более широкого пакета, и в будущем последуют дополнительные меры.
Курм: предприятие Arricano не нарушало законов Украины
Предприятие Arricano Real Estate Ltd не было проинформировано о причинах введения санкций, подтвердил директор предприятия Маргус Курм в заявлении, направленном в понедельник СМИ.
«Если причиной является продолжение деятельности в Крыму, как утверждает пресса, то это неудивительно. Попытки атаковать предприятие с этим ложным утверждением предпринимались и раньше. Весной 2023 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о поддержке государства-агрессора», - отметил Курм.
По его словам, осенью были арестованы четыре торговых центра, принадлежащих группе Arricano, а летом 2024 года два из них были переданы АРМА - агентству, которое занимается отслеживанием и управлением преступными доходами. «По сути, это означало, что имущество было изъято у Arricano еще до предъявления обвинения, не говоря уже о вынесении обвинительного приговора», - отметил Курм.
Этот план был пресечен, и осенью 2024 года все активы Arricano были разблокированы по решению суда. «Согласно решению суда, служба безопасности в течение двух лет не смогла найти доказательств, которые бы подтверждали подозрения, на которых основывалось уголовное преследование. Три недели назад уголовное преследование было прекращено. Показательно, что за три года уголовного расследования ни один сотрудник Arricano не был идентифицирован как подозреваемый, не было также предоставлено никаких объяснений относительно того, кто, когда и как поддерживал агрессора», - пояснил он.
«Это было не уголовное преследование по расследованию какого-либо преступления, а попытка незаконного изъятия активов, принадлежащих эстонским инвесторам. Введенные вчера санкции являются продолжением того же процесса. Речь идет не об агрессии или России, а просто о желании завладеть активами на сумму 300 миллионов», - сказал Курм.
«Несмотря на все действия против него, Arricano продолжал работать в Украине и был открыт. Мы информировали президента Эстонии, правительство и посольство в Киеве и отвечали на все вопросы журналистов. Мы продолжим это делать. Нам нечего скрывать и нечего стыдиться», - сказал Курм.