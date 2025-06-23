Этот план был пресечен, и осенью 2024 года все активы Arricano были разблокированы по решению суда. «Согласно решению суда, служба безопасности в течение двух лет не смогла найти доказательств, которые бы подтверждали подозрения, на которых основывалось уголовное преследование. Три недели назад уголовное преследование было прекращено. Показательно, что за три года уголовного расследования ни один сотрудник Arricano не был идентифицирован как подозреваемый, не было также предоставлено никаких объяснений относительно того, кто, когда и как поддерживал агрессора», - пояснил он.