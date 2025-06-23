Галерея В Пярну в честь Дня победы прошел масштабный парад

Огонь из Алутагузской дружины принесли Рогер Винни и Керсти Подмушенски; из Харьюской дружины - Юкко Ноони и Марье Вербо; из Ярваской дружины - Урмас Глазе и Мерилин Сепп; из Йыгеваской дружины - Яанус Вабла и Марге Тасур; из Ляэнеской дружины - Яанус Вабла и Аве Проос; из Пярнуской дружины - Мехис Борн и Лю Мяэмурд; из Пыльваской дружины - Маарио Куллам и Кайса Таммоя; из Раплаской дружины - Роланд Лухавяль и Лиина Ланги; из Саареской дружины - Арго Каазик и Кадри Паомеэс; из Хийуской дружины - Энн Суттинг и Кюллике Таммевески; из Сакалаской дружины - Гуннар Теас и Тийу Соммер; из Таллиннской дружины - Айво Аверин и Катрин Вяльятага; из Тартуской дружины - Янек Хаар и Кайса Меус; (из Валгаской дружины - Сандер Эёбик и Яаника Вахтра; из Вируской дружиы - Кристьян Лаубхолтс и Эвелы Пресс; из Выруской дружины - Индрек Хунт и Эгле Давыдов, а из подразделения киберобороны - Айвар Сарапик.