Галерея В Пярну в честь Дня победы прошел масштабный парад

Сегодня утром на центральной площади Пярну собрались сотни людей, чтобы стать свидетелями масштабного парада в честь Дня победы.
В параде в честь Дня Победы приняли участие около 1000 членов Кайтеслийта, а таке организаций Naiskodukaitse, Kodutütred, Noorkotkad, партнеров из организаций широкой государственной обороны и представителей стран-союзников.
Как обычно, подразделения, участвующие в параде, выстроятся вокруг парка Вааса, и парад прошел перед театром «Эндла» в направлении улицы Пикк. Подразделения Кайтселийта были представлены дружинами Ляэнеского округа. Партнеров представят Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Союз спасателей и Тюремная служба.
В параде приняли участие школа Кайтселйита, подразделение киберзащиты и караульная служба.
В состав делегации союзников вошли представители Финляндии, Латвии, Литвы, Великобритании, Франции, Польши, Швеции, США и Дании. Великобритания и Франция направили в знаменные команды подразделения численностью примерно со взвод.
В маршировании приняли участие три оркестра: оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта, сводный оркестр Таллинской и Йыгеваской дружин и Военный оркестр Военного музея. На параде также присутствовал отряд духовых инструментов из Сакалаской дружины.
Парад возглавил командующий Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм, построением руководил фельдфебель Андри Харкманн, а принимал парад президент Эстонской Республики Алар Карис.
Над парадом пролетели эстонские самолеты, а также самолеты сил союзников. Можно было увидеть вертолеты UH-60 Black Hawk, вертолеты Augusta Westland 139, самолеты KingAir B350 и M28, а также истребители F-16.
В этом году огонь Победы доставили корреспонденты журнала Kaitse Kodu!.
Добровольных авторов выбрали для доставки огня по двум причинам: в этом году журналу Kaitse Kodu! исполняется 100 лет, что делает его одним из старейших действующих эстонских изданий, а также, чтобы подчеркнуть важность коммуникации и открытости.
Огонь из Алутагузской дружины принесли Рогер Винни и Керсти Подмушенски; из Харьюской дружины - Юкко Ноони и Марье Вербо; из Ярваской дружины - Урмас Глазе и Мерилин Сепп; из Йыгеваской дружины - Яанус Вабла и Марге Тасур; из Ляэнеской дружины - Яанус Вабла и Аве Проос; из Пярнуской дружины - Мехис Борн и Лю Мяэмурд; из Пыльваской дружины - Маарио Куллам и Кайса Таммоя; из Раплаской дружины - Роланд Лухавяль и Лиина Ланги; из Саареской дружины - Арго Каазик и Кадри Паомеэс; из Хийуской дружины - Энн Суттинг и Кюллике Таммевески; из Сакалаской дружины - Гуннар Теас и Тийу Соммер; из Таллиннской дружины - Айво Аверин и Катрин Вяльятага; из Тартуской дружины - Янек Хаар и Кайса Меус; (из Валгаской дружины - Сандер Эёбик и Яаника Вахтра; из Вируской дружиы - Кристьян Лаубхолтс и Эвелы Пресс; из Выруской дружины - Индрек Хунт и Эгле Давыдов, а из подразделения киберобороны - Айвар Сарапик.