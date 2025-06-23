«Сложная, но по-настоящему увлекательная профессия»: в чем скрыта суть и сила анестезиологии и интенсивной терапии

Работа отделения интенсивной терапии чаще всего остается вне поля зрения общества - она происходит между врачами, пациентом и его близкими. Этот рассказ приоткрывает завесу над тем, что обычно остается за кадром, и помогает лучше понять сложность и многослойность этой важной медицинской сферы.
Клиника Тартуского университета встречает посетителей просторными, светлыми помещениями. Несмотря на то, что это больница, здесь не чувствуется ни страха, ни напряжения. Это единственная университетская клиника в Эстонии, разделенная на специализированные центры. Самым крупным из них - отделением анестезиологии и интенсивной терапии - руководит доктор Вероника Рейнхард.
Доктор Рейнхард родом из Тапа. Интерес к профессии у нее появился еще в детстве - ее мама была анестезиологом, и маленькая Вероника часто ждала ее у операционной.
«Когда мама шла на операцию, я шла с ней и смотрела через стекло. А еще играла с дыхательными трубками, сортировала их по размеру. Моей мечтой был настоящий шприц, но в те времена они были стеклянные, и мама не разрешала их трогать, ради безопасности». Позже, еще в школе, она работала санитаркой в местной больнице.
Сначала доктор Рейнхард просит меня переодеться, мне выдают синюю рабочую одежду, и я сливаюсь с медицинским персоналом. В комнате отдыха проходит передача вечернего дежурства: врачи обсуждают состояние пациентов и планы лечения. В разговоре мелькают сложные медицинские термины, но все звучит увлекательно и создает ощущение вовлеченности.
Второе отделение интенсивной терапии исторически специализируется на пациентах с неврологическими проблемами. Всего для взрослых в клинике работают три отделения интенсивной терапии. «Хотя различия между ними сейчас не так велики, распределение по типу проблем все еще сохраняется. Если поступает пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой или инсультом, его направляют именно к нам», - рассказывает доктор Рейнхард.
Ухо контролирует шум в палате
Мы отправляемся с врачами на обход. Войдя в общую палату, я замечаю, что пост дежурной напоминает стойку регистрации в отеле. Вокруг дежурного поста работают медсестры, младшие врачи и санитарки. В открытом помещении удобно наблюдать за всеми пациентами сразу и быстро реагировать при необходимости. В этой палате - девять коек, шесть из них заняты. У кого-то рядом играет радио.
«У нас - открытая модель интенсивной терапии, когда все кровати находятся в одном помещении. Это удобно для мониторинга состояния пациентов», - поясняет врач. Хотя для пациента и его близких, конечно, комфортнее и психологически легче находиться в отдельной палате. Такие решения сегодня встречаются все чаще, но данное отделение было построено еще 16 лет назад, и тогда подход был другим. Сейчас, по словам врача, палаты проектировались бы уже иначе.
Чтобы контролировать уровень шума в палате, над постом установлена специальное электронное ухо - датчик, который меняет цвет в зависимости от громкости звуков. Это помогает персоналу контролировать голос и сохранять спокойную атмосферу.
Пациенты нуждаются в постоянном внимании. «Это не так, что уложил больного вечером, а утром снова зашел его проведать. Их поворачивают, очищают дыхательные пути, проводят процедуры, дают лекарства. Мониторы иногда срабатывают, создавая дополнительный шум», - объясняет доктор.
Мы заглядываем в изоляторы - они больше похожи на палаты из медицинских сериалов: окно, кровать, монитор. В период пандемии COVID-19 туда не пускали даже родственников, из-за нехватки средств защиты и недостаточной информации о вирусе. Тогда общение с близкими происходило по видеосвязи. Сейчас, когда ситуация улучшилась, посещения вновь стали возможны. Камеры в изоляторах позволяют следить за состоянием пациента, даже если он один.
Когда приходят близкие
Мы с доктором Рейнхард посещаем пациентов. Один из них находится в делирии - это нарушение работы мозга, при котором человек может быть очень возбужден или наоборот - неестественно спокоен. Интенсивная терапия - частая причина такого состояния, ведь оно возникает из-за сочетания болезни, незнакомой обстановки и нарушенного режима.
Чтобы вернуть пациента к реальности, ему пишут на доске, где он находится, какой день и сколько времени он уже в больнице. Сегодня к нему пришли родственники, и врач мягко побуждает пациента открыть глаза, приподняться, причесаться. Это помогает подготовиться к встрече. «Ты отлично выглядишь», - говорит доктор, поддерживая пациента.
Что пациенты помнят после интенсивной терапии? «У всех по-разному, - отвечает доктор. - Даже если родные провели у кровати больного часы, сам пациент может этого не вспомнить. Но мы все равно советуем приходить, ведь это напоминает пациенту о нормальной жизни». Особо трудно с теми, кто в медикаментозном сне, их сознание как бы отключено от реальности.
Чтобы после пробуждения пациент не чувствовал, что он будто выпал из жизни, в отделении ведут дневники. Родственники пишут туда о событиях дома, а медперсонал о том, что происходило с больным. Позже пациент сможет прочитать, что с ним происходило, пока он ничего не помнил.
Как говорить, когда не можешь говорить
Некоторые пациенты не могут говорить из-за трахеостомии (трубки в горле). Есть технологии, которые позволяют им общаться, но это требует навыков. Пока же врачам и медсестрам приходится читать по губам. Иногда артикуляция у пациентов слабая, и приходится угадывать. Это вызывает сильное раздражение: человек хочет что-то сказать, а его не понимают.
В отделении используют планшеты, специальные программы и даже старый метод - алфавит с указкой. Но пациенты бывают настолько слабы, что даже не могут ничего написать. «Очень помог бы искусственный интеллект, который умеет читать по губам и переводить слова в текст», - замечает доктор.
Будущее интенсивной терапии в Эстонии
По мнению доктора, в будущем высокотехнологичную медицину стоит сосредоточить в 2–3 крупнейших больницах - в Таллинне и Тарту. Это не значит, что другие больницы исчезнут, но ресурсы нужно использовать эффективнее. Особенно - кадры, которые сейчас являются самым дефицитным ресурсом.
В последние годы в резидентуру по анестезиологии и интенсивной терапии стали поступать больше врачей, но их обучение длится пять лет.
«Поколение Z хочет работать на полставки в разных местах. Это хорошо, они берегут свое ментальное здоровье. Но это усложняет планирование: мы готовим одного специалиста, а на практике он выходит только на 0,7 ставки», - говорит доктор.
Данная профессия сочетает анестезию и интенсивную терапию. В крупных центрах часто выбирают один путь, в региональных больницах врач должен владеть и тем, и другим. Когда Рейнхард работала в Нарвской больнице (2022–2024), ей снова пришлось вернуться к практике анестезии.
«Навыки те же - маска, трубка, но техника другая. Аппараты наркоза, мониторы, дозировка, все стало точнее и технологичнее», - рассказывает она. Современная анестезиология - одна из самых технически сложных областей, и без постоянного обучения тут не обойтись.
Медсестры в отделении интенсивной терапии работают с 1–2 пациентами за смену. Порой бывает так много дел, что нет времени даже присесть. «В шесть утра приходишь, а поесть удается только в два дня», - говорит медсестра Андреа Карья. Многое зависит от командной работы и поддержки, без нее такую работу просто невозможно делать.
Обучение идет прямо на месте: сначала стажировка с опытной медсестрой, потом - самостоятельная работа. И нужно быть готовым не только к физическим нагрузкам, но и к эмоциям. «Самое тяжелое - когда вкладываешь в пациента много сил, а он все равно не поправляется. Или, когда плачут родственники… Тогда слезы наворачиваются и у нас», - делится Андреа.
Каждый день - непредсказуем. Иногда все спокойно. А иногда с первой минуты дежурства - один вызов за другим. «Это сложно. Но чувство, что ты помогаешь - невероятно вдохновляет», - говорит доктор Вероника Рейнхард.
Анестезия
Анестезия - это выключение чувствительности, которое применяется во время операций и болезненных процедур. Анестезию проводит анестезиолог, также называемый врачом по наркозу. Ему помогает анестезистка (медсестра по анестезии).
Анестезия бывает трех видов: местная, регионарная, общая (наркоз).
Интенсивная терапия
В отделении интенсивной терапии лечат пациентов, находящихся в критическом состоянии или нуждающихся в постоянном наблюдении. Продолжительность пребывания и восстановление зависят от заболевания и состояния пациента.
Пациент может попасть в отделение: планово (например, после масштабной операции), экстренно (в случае травмы, тяжелой инфекции или другого острого заболевания).
Источник: Клиника Тартуского университета