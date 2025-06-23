«Сложная, но по-настоящему увлекательная профессия»: в чем скрыта суть и сила анестезиологии и интенсивной терапии

Когда приходят близкие

Мы с доктором Рейнхард посещаем пациентов. Один из них находится в делирии - это нарушение работы мозга, при котором человек может быть очень возбужден или наоборот - неестественно спокоен. Интенсивная терапия - частая причина такого состояния, ведь оно возникает из-за сочетания болезни, незнакомой обстановки и нарушенного режима.

Чтобы вернуть пациента к реальности, ему пишут на доске, где он находится, какой день и сколько времени он уже в больнице. Сегодня к нему пришли родственники, и врач мягко побуждает пациента открыть глаза, приподняться, причесаться. Это помогает подготовиться к встрече. «Ты отлично выглядишь», - говорит доктор, поддерживая пациента.

Что пациенты помнят после интенсивной терапии? «У всех по-разному, - отвечает доктор. - Даже если родные провели у кровати больного часы, сам пациент может этого не вспомнить. Но мы все равно советуем приходить, ведь это напоминает пациенту о нормальной жизни». Особо трудно с теми, кто в медикаментозном сне, их сознание как бы отключено от реальности.

Чтобы после пробуждения пациент не чувствовал, что он будто выпал из жизни, в отделении ведут дневники. Родственники пишут туда о событиях дома, а медперсонал о том, что происходило с больным. Позже пациент сможет прочитать, что с ним происходило, пока он ничего не помнил.

Как говорить, когда не можешь говорить