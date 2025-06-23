На фестивалях во Франции атаковали шприцами более 140 женщин

Во Франции десятки женщин пострадали от нападений неизвестных, уколовших их шприцами и иглами во время традиционного праздника музыки Fête de la Musique.

О таких атаках сообщили 145 участниц уличных музыкальных фестивалей, заявило в воскресенье, 22 июня, министерство внутренних дел в Париже.

Нападениям предшествовали призывы в соцсетях По данным ведомства, атаки произошли после опубликованных в соцсетях призывов «нападать и колоть женщин».

Прокуратура начала расследование по трем заявлениям пострадавших, пожаловавшихся на уколы шприцами и последовавшую за ними тошноту.

Что могли ввести женщинам, неизвестно. Больницы назначили токсикологические тесты, пишет AFP. Задержаны 12 подозреваемых.

По данным агентства, в Ангулеме на западе Франции четыре подозреваемых совершили нападения на примерно 50 женщин.

На востоке страны двух задержанных мужчин обвиняют в «применении вредных веществ», там в больницы обратились 16 пострадавших девушек.

В Париже сообщили о 13 случаях нападений со шприцами.

От актов насилия пострадали почти 1500 человек

В общей сложности во время проходящего по всей Франции 21 июня ежегодного фестиваля Fête de la Musique почти 1500 человек пострадали от насильственных действий, из них 14 получили серьезные травмы.

В Париже 19-летний молодой человек получил ножевые ранения.

По всей стране были задержаны 305 человек, сообщило далее МВД Франции.

Годом ранее на том же фестивале были задержаны 22 человек.

На празднике в этом году было особенно большое число участников, поскольку он пришелся на субботу.