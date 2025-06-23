По суше, воздуху и морю: как россияне бегут в Испанию

Все дороги ведут в... Испанию

В Испанской комиссии помощи беженцам (ИКПБ) DW подтвердили постоянное увеличение числа дезертиров и отказников из России, хотя не смогли назвать их нынешнее количество. Статистика на этот счет не публикуется. Последняя цифра приводилась осенью 2022 года. Тогда просителей убежища из-за нежелания брать в руки оружие было порядка 500 человек. Кроме того, как раньше, так и теперь, многие не хотят «засвечиваться» в чужой стране - не обращаются за статусом беженца, выжидают в надежде вскоре вернуться на родину.

Что касается маршрутов, которые используют россияне, чтобы добраться до Испании, то их, по данным ИКПБ, не менее десятка. От обычных - на самолете с пересадками - до автобусных - также с пересадками. Ну а в последнее время появился самый экзотический маршрут - под парусом с африканского побережья. Выбор зависит от наличия или отсутствия паспорта с шенгенской визой и, разумеется, от финансовых возможностей беглеца.

Побег из Подмосковья

В одном из мадридских пригородов, при посредничестве ИКПБ, корреспондент DW познакомился с Леонидом (это и другие имена россиян, приводимые в материале, вымышлены), который на условиях анонимности рассказал о своем бегстве в Испанию. «Жил я в Подмосковье. Имел свой бизнес. Получил повестку. Подыхать неизвестно за что или остаться инвалидом, не захотелось. Посоветовался с друзьями, родителями. Времени на получение визы в Европу не было. Решил отсидеться в Грузии. Отправился туда, но вскоре понял, что война затягивается и надо ехать подальше, искать страну, где можно было бы нормально жить и работать».

«Задумал рвануть в Испанию, - продолжил Леонид. - Активисты, с которыми я познакомился в Грузии, советовали лететь транзитом через эту страну в Латинскую Америку, где виза не нужна, а в мадридском аэропорту попросить убежище. Но мне это показалось ненадежным: а вдруг не примут и заставят продолжить путешествие? Решил воспользоваться другим маршрутом - на самолете через Турцию в Марокко, а там на паруснике - в Испанию. Оказывается, этот путь наши уже использовали».

По морям, по волнам...