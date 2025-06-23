По суше, воздуху и морю: как россияне бегут в Испанию

Граждане РФ, не желающие воевать в Украине, все чаще бегут в Испанию. Одним из распространенных маршрутов становится морской путь через Северную Африку - вместе с нелегалами из Африки и Азии. Подробности у DW.
Все дороги ведут в... Испанию
В Испанской комиссии помощи беженцам (ИКПБ) DW подтвердили постоянное увеличение числа дезертиров и отказников из России, хотя не смогли назвать их нынешнее количество. Статистика на этот счет не публикуется. Последняя цифра приводилась осенью 2022 года. Тогда просителей убежища из-за нежелания брать в руки оружие было порядка 500 человек. Кроме того, как раньше, так и теперь, многие не хотят «засвечиваться» в чужой стране - не обращаются за статусом беженца, выжидают в надежде вскоре вернуться на родину.
Что касается маршрутов, которые используют россияне, чтобы добраться до Испании, то их, по данным ИКПБ, не менее десятка. От обычных - на самолете с пересадками - до автобусных - также с пересадками. Ну а в последнее время появился самый экзотический маршрут - под парусом с африканского побережья. Выбор зависит от наличия или отсутствия паспорта с шенгенской визой и, разумеется, от финансовых возможностей беглеца.
Побег из Подмосковья
В одном из мадридских пригородов, при посредничестве ИКПБ, корреспондент DW познакомился с Леонидом (это и другие имена россиян, приводимые в материале, вымышлены), который на условиях анонимности рассказал о своем бегстве в Испанию. «Жил я в Подмосковье. Имел свой бизнес. Получил повестку. Подыхать неизвестно за что или остаться инвалидом, не захотелось. Посоветовался с друзьями, родителями. Времени на получение визы в Европу не было. Решил отсидеться в Грузии. Отправился туда, но вскоре понял, что война затягивается и надо ехать подальше, искать страну, где можно было бы нормально жить и работать».
«Задумал рвануть в Испанию, - продолжил Леонид. - Активисты, с которыми я познакомился в Грузии, советовали лететь транзитом через эту страну в Латинскую Америку, где виза не нужна, а в мадридском аэропорту попросить убежище. Но мне это показалось ненадежным: а вдруг не примут и заставят продолжить путешествие? Решил воспользоваться другим маршрутом - на самолете через Турцию в Марокко, а там на паруснике - в Испанию. Оказывается, этот путь наши уже использовали».
По морям, по волнам...
Далее Леонид рассказал, что связался по электронной почте с владельцем яхты - он запросил две тысячи евро. Марокканец прислал фото судна и заверил, что трансфер его, хотя и нелегальный, но вполне надежный. Описывая путь в Испанию, собеседник DW указал, что его «попутчиками были мигранты - арабы и выходцы из Азии. Доставили нас под вечер в маленький спортивный порт на испанском побережье. Пограничников там не было».
На следующий день Леонид отправился в Мадрид, где жили знакомые, а еще через несколько дней обратился в полицию, чтобы легализоваться. Объяснил ситуацию, свое решение не воевать, показал повестку из военкомата. Затем, со справкой о том, что он является просителем убежища, устроился на работу: в ресторан рабочим на кухне. «Дело для меня знакомое. В свободное время учу испанский», - рассказал беглец из Подмосковья.
Он представил DW своего мадридского приятеля - также отказника - Николая. Этот россиянин тоже попал в Испанию с преодолением на части пути морского пространства. По словам Николая, его «финансы пели романсы» - денег хватило лишь на перелет в Турцию и на тайную поездку на катере с турецкого берега на греческий. Ну а из Греции, первой страны Евросоюза на пути в Мадрид, добирался по суше: автостопом и автобусом с украинскими беженцами. Сейчас дела у Николая пошли в гору. На стройке, куда он устроился, неплохие заработки, что позволило вызвать в Испанию жену с дочерью.
«Надоели вранье, кровь и преступные приказы»
Еще один опрошенный молодой россиянин - Петр - предпочел общаться с DW по телефону. Он дезертировал недавно с украинского фронта и ограничивает сферу личного общения, опасаясь за свою жизнь. Бежал прямо из госпиталя, после ранения. Ни денег, ни документов не было.
«Помогли добрые люди», - уклончиво рассказывает он. Сначала удалось попасть в Армению, затем в Черногорию, а оттуда в Испанию.
«Украинских фашистов я на этой войне не встречал, - утверждает Петр. Фашистов больше напоминают наши командиры, которые приказывают разрушать города или сознательно бросают солдат в "мясные штурмы" на неминуемую смерть - ради новых звездочек на погонах. Сбежал, потому что надоели вранье, кровь и преступные приказы начальства», - резюмировал дезертир.
По гуманным соображениям
Ситуацию вокруг российских дезертиров и отказников в Испании прокомментировал мадридский адвокат Хосе Луис Герра, занимающийся проблемами мигрантов. По его мнению, россияне выбирают Испанию, поскольку к ним отношение здесь «достаточно лояльное и гуманное». Полиция на иностранцев облав не устраивает, обращает внимание разве что на тех, кто нарушает общественный порядок.
Между тем, некоторые россияне, особенно дезертиры, опасаются, что рано или поздно до них дотянется «рука Москвы», отметил юрист. Эти настроения подогрели события февраля 2024 года, когда в курортном поселке Вильяхойоса, на востоке страны, был убит бывший вертолетчик Максим Кузьминов. Ни для кого не секрет, что речь шла о мести российских спецслужб за дезертирство.