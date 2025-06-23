«Кто узнает своего ребенка?»: полиция осуждает взрослых, осуждающих подростков в соцсетях

Во многих Facebook-группах люди выкладывают фото и видео подростков, которые хулиганят или ведут себя вызывающе. На первый взгляд это может выглядеть как желание навести порядок, но на самом деле такие публикации нарушают право детей на частную жизнь.
Публикации с заголовками вроде: «Дети бросаются банановыми шкурками в машины», «Мат слышен на весь квартал» или «Если кто-то узнает этих подростков - дайте знать» - не редкость. По словам веб-координатора Департамента полиции и погранохраны Яны Фроловой-Альферьевой, чаще всего в соцсети выкладывают фото и видео несовершеннолетних, которые шумят, ведут себя вызывающе, портят имущество или употребляют алкоголь. В постах часто добавляются описания инцидента, просьбы установить личности подростков и призывы к родителям «взять детей под контроль».
Фролова-Альферьева поясняет: такие публикации рождаются из возмущения взрослых, которые ошибочно полагают, что критика в интернете - лучший способ повлиять на ситуацию. Некоторые также верят, что самосуд «очищает» сообщество и делает его безопаснее.
Профессор медиаисследований Тартуского университета Андра Сийбак проводит параллели с реалити-шоу. «Такие передачи называли “мусорным телевидением” - туда шли странные люди, а зрители смотрели на них, чтобы почувствовать себя лучше на их фоне», - объясняет она. По ее словам, публикация унижающих подростков постов в интернете - аналогичный механизм: демонстрируя плохого подростка, автор повышает свою самооценку.
Посты могут вызвать не раскаяние, а протест или смех
Фролова-Альферьева отмечает, что ее удивило, насколько активны некоторые участники таких групп - они получают статус топ-контрибьютора (самого активного участника – прим.ред.), и ради внимания публикуют все подряд, что увидят на улице. В результате в кадр могут попасть и дети, которые вовсе не заслуживают общественного осуждения.
Согласно Закону о защите данных, ребенок имеет право на приватность. Публикация его изображений - особенно в негативном контексте - нарушает это право. «В таких постах мы видим только одну сторону. У ребенка нет возможности себя защитить», - подчеркивает Фролова-Альферьева.
Профессор Сийбак добавляет, что такие посты вряд ли заставят подростка изменить поведение. Напротив - они могут вызвать у него отторжение или просто насмешку. «В теории считается, что пост дойдет до его родителей. Но, даже учитывая размеры Эстонии, это не всегда так, и алгоритмы соцсетей могут не способствовать этому», - говорит она.
Когда в соцсетях появляется пост, позорящий ребенка, веб-полицейский связывается с автором лично и просит удалить публикацию. «Поэтому в интернете нет следов того, что полиция вмешивается в такие ситуации», - поясняет Фролова-Альферьева. Чаще всего с просьбой о вмешательстве обращаются родители пострадавших детей. Также удалить пост может модератор группы.
Руководитель службы по делам детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайза Ветемаа подчеркивает: публичное осуждение транслирует детям опасное послание - будто унижение допустимо. В результате растет поколение, считающее кибербуллинг обыденностью.
Как правильно действовать, если вы стали свидетелем проблемы
Фролова-Альферьева призывает: если вы стали свидетелем тревожного поведения подростков, не публикуйте это в соцсетях, а обратитесь к своему участковому.
Если ситуация происходит в школе, помощь можно получить у школьного персонала. Если вне школы - подключают специалиста по благополучию из местной власти.
Ветемаа добавляет: если гражданин замечает ребенка, нуждающегося в помощи, он по закону обязан обратиться к специалисту по защите прав ребенка в своем муниципалитете.
Иногда причиной сложностей являются сами родители, которые не справляются с воспитанием. В таких случаях семья может получить консультации и поддержку, например курсы для родителей.
«Прежде чем выкладывать что-либо в интернет, лучше позвоните на телефон доверия для детей и родителей и узнайте, как поступить правильно», - советует Ветемаа.
Если же речь идет о вандализме, порче имущества или других правонарушениях, в первую очередь следует обращаться в полицию.