«Кто узнает своего ребенка?»: полиция осуждает взрослых, осуждающих подростков в соцсетях

Согласно Закону о защите данных, ребенок имеет право на приватность. Публикация его изображений - особенно в негативном контексте - нарушает это право. «В таких постах мы видим только одну сторону. У ребенка нет возможности себя защитить», - подчеркивает Фролова-Альферьева.

Профессор Сийбак добавляет, что такие посты вряд ли заставят подростка изменить поведение. Напротив - они могут вызвать у него отторжение или просто насмешку. «В теории считается, что пост дойдет до его родителей. Но, даже учитывая размеры Эстонии, это не всегда так, и алгоритмы соцсетей могут не способствовать этому», - говорит она.

Когда в соцсетях появляется пост, позорящий ребенка, веб-полицейский связывается с автором лично и просит удалить публикацию. «Поэтому в интернете нет следов того, что полиция вмешивается в такие ситуации», - поясняет Фролова-Альферьева. Чаще всего с просьбой о вмешательстве обращаются родители пострадавших детей. Также удалить пост может модератор группы.

Руководитель службы по делам детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайза Ветемаа подчеркивает: публичное осуждение транслирует детям опасное послание - будто унижение допустимо. В результате растет поколение, считающее кибербуллинг обыденностью.

Как правильно действовать, если вы стали свидетелем проблемы

Фролова-Альферьева призывает: если вы стали свидетелем тревожного поведения подростков, не публикуйте это в соцсетях, а обратитесь к своему участковому.

Если ситуация происходит в школе, помощь можно получить у школьного персонала. Если вне школы - подключают специалиста по благополучию из местной власти.

Ветемаа добавляет: если гражданин замечает ребенка, нуждающегося в помощи, он по закону обязан обратиться к специалисту по защите прав ребенка в своем муниципалитете.

Иногда причиной сложностей являются сами родители, которые не справляются с воспитанием. В таких случаях семья может получить консультации и поддержку, например курсы для родителей.

«Прежде чем выкладывать что-либо в интернет, лучше позвоните на телефон доверия для детей и родителей и узнайте, как поступить правильно», - советует Ветемаа.

Если же речь идет о вандализме, порче имущества или других правонарушениях, в первую очередь следует обращаться в полицию.