Торговая сеть вновь открыла магазин: обещают свежую концепцию и разумные цены

«Покупательские привычки эстонцев в последние годы быстро меняются из-за роста цен – клиенты хотят получать максимально качественные товары по разумной цене и постоянно ищут выгодные предложения», – говорит исполнительный директор Rimi Eesti Кристель Метс.

По ее словам, повторное открытие Kolde mini-Rimi– следующий шаг в развитии новой стратегии компании.

«В разных ситуациях у людей могут быть разные потребности, и, разрабатывая наши магазины, мы стараемся учитывать эти различия. Открытый после обновления Kolde mini-Rimi – наглядный пример магазина, где покупатели могут приобрести все самое необходимое по выгодной цене как с точки зрения бюджета, так и экономии времени», – дополняет картину Метс.

Главной особенностью обновленного мини-Rimi площадью 535 квадратных метров стала сезонная зона, где можно найти товары по очень привлекательным ценам.

Особое преимущество магазина – эксклюзивные предложения, которые доступны только в этом конкретном магазине по специальным ценам.

Ассортимент торговой точки подобран тщательно и состоит из самых популярных и востребованных товаров.

«Если такой формат окажется успешным у наших клиентов, мы планируем открыть аналогичные магазины и в других регионах Эстонии», – говорит Метс.

В ходе реконструкции были заменены холодильники и освещение, а также обновлена система охлаждения, что сделало магазин более энергоэффективным и экологичным.

Магазин работает ежедневно с 8 до 22 часов, здесь трудятся 11 человек. Помимо одной обычной кассы, в магазине установлены четыре кассы самообслуживания, в двух из которых можно рассчитаться наличными.

Также в торговой точке доступны мобильные покупки через приложение Rimi.