Торговая сеть вновь открыла магазин: обещают свежую концепцию и разумные цены

Перед праздниками в столичном районе Пельгулинна по адресу ул. Сыле, 27 открылся отремонтированный мини-магазин Rimi. Его работа, по словам представителей компании, основана на новой торговой концепции.
«Покупательские привычки эстонцев в последние годы быстро меняются из-за роста цен – клиенты хотят получать максимально качественные товары по разумной цене и постоянно ищут выгодные предложения», – говорит исполнительный директор Rimi Eesti Кристель Метс.
По ее словам, повторное открытие Kolde mini-Rimi– следующий шаг в развитии новой стратегии компании.
«В разных ситуациях у людей могут быть разные потребности, и, разрабатывая наши магазины, мы стараемся учитывать эти различия. Открытый после обновления Kolde mini-Rimi – наглядный пример магазина, где покупатели могут приобрести все самое необходимое по выгодной цене как с точки зрения бюджета, так и экономии времени», – дополняет картину Метс.
Главной особенностью обновленного мини-Rimi площадью 535 квадратных метров стала сезонная зона, где можно найти товары по очень привлекательным ценам.
Особое преимущество магазина – эксклюзивные предложения, которые доступны только в этом конкретном магазине по специальным ценам.
Ассортимент торговой точки подобран тщательно и состоит из самых популярных и востребованных товаров.
«Если такой формат окажется успешным у наших клиентов, мы планируем открыть аналогичные магазины и в других регионах Эстонии», – говорит Метс.
В ходе реконструкции были заменены холодильники и освещение, а также обновлена система охлаждения, что сделало магазин более энергоэффективным и экологичным.
Магазин работает ежедневно с 8 до 22 часов, здесь трудятся 11 человек. Помимо одной обычной кассы, в магазине установлены четыре кассы самообслуживания, в двух из которых можно рассчитаться наличными.
Также в торговой точке доступны мобильные покупки через приложение Rimi.
В Эстонии у Rimi всего 82 магазина: 17 гипермаркетов, 26 супермаркетов, 36 мини-Rimi и 3 Express Rimi.
Эстонские магазины Rimi входят в розничную сеть Rimi Baltic, которая насчитывает 314 магазинов и около 11 000 сотрудников в трех балтийских странах.
С 1 июня 2025 года Rimi Eesti станет частью Salling Group – крупнейшего розничного концерна Дании, в который входят продуктовые магазины в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве, а также датский интернет-магазин, универмаги, кафе, рестораны и национальный поставщик продуктовых наборов.