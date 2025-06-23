Глава Кайтселийта Ильмар Тамм: давайте от всего сердца будем благодарны за то, что мы живем в свободной Эстонии

Как командующий Кайтселийта, я хочу, чтобы это доверие распространялось и на окружающих нас людей. Войну не выиграть, если не доверять друг другу. Трудно защищать Эстонию, когда мы угрюмо смотрим друг на друга из-за стен своих башен. Мы не сможем общаться друг с другом, если будем сидеть в своих панцирях и провозглашать только свою правду. Доверие – это знание о том, что боец рядом со мной или сосед на моей улице придут на помощь, когда это потребуется. Мы сможем защитить нашу страну, если будем принимать другие мнения, и понимаем, что без свободной Эстонии невозможно выразить эти самые разные мнения нигде, кроме как на кухне шумного многоквартирного дома.