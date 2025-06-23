Глава Кайтселийта Ильмар Тамм: давайте от всего сердца будем благодарны за то, что мы живем в свободной Эстонии

Командующий Кайтселийтом генерал-майор Илmмар Тамм в своей речи по случаю Дня победы в Освободительной войне подчеркнул, что мы должны доверять друг другу и своим союзникам.
Rus.Postimees публикует речь главы Кайтселийта генерал-майора Ильмара Тамма на параде в честь Дня победы
Уважаемый президент Эстонской Республики, председатель Рийгикогу, министры, командующий Силами обороны, соратники и союзники, дорогие жители Пярну, дорогой эстонский народ!
Традицию празднования Дня победы с зажжением победного огня восстановил в 1993 году президент Мери. Для Эстонии это было делом чести: вновь утвердить 23 июня, объявленный в 1934 году государственным праздником, в качестве национального. Но это было и вызовом: достойно отмечать стремление к свободе в условиях ограниченных ресурсов того времени.
Сегодняшнее время ставит перед нами другие вызовы. Но, как и тогда, мы справимся! Стоя здесь, в Пярну, городе, где родилась Эстонская Республика, и глядя на эти ряды – наших добровольцев-защитников, партнеров по системе всеобъемлющей обороны и союзников, я смело могу заявить: нам больше никогда не придется восстанавливать традиции, потому что мы больше не позволим им прерваться.
Вернее, мы больше не позволим их прервать за нас.
Стоящие на этой площади олицетворяют силу и волю, которые доказывают: Эстония достойна защиты. Защиты от любого врага. Эта сила доказывает, что Эстония заслуживает обороны, а традиции – сохранения. Но так же, как традициям, свободе нужны хранители, которыми являются наши люди.
Пярнумаа на протяжении истории подарила обороне государства многих достойных защитников – от солдат до генералов. Среди них, несомненно, особое признание заслуживают наши добровольцы.
В них – сила Кайтселийта. Их свободная воля составляет суть и движущую силу Кайтселийта. Мужчины и женщины, юноши и девушки — именно их стремление и вклад в защиту своего дома, общины и государства вдохновляют и придают уверенность.
Несмотря на то, что Пярнуский уезд дал современной государственной обороне как минимум трех генералов, сегодня уместно рассказать об одном вашем добровольце.
Это Меэлике Казесалу, которую участники Noored Kotkad («Молодые орлы») и Kodutütred («Дочери родины») побудили взять на себя ответственную роль добровольного молодежного лидера. Саморазвитие – лучший мотиватор. Так Меэлике прошла базовый курс военной подготовки. В результате обучения, специальных курсов и учений она закрепила свою роль военного стрелка-санитара в боевой роте. Также она продолжает работать с молодежью.
Это лишь один пример из сотен, когда участие женщин в государственной обороне становится не просто ярким лозунгом в публичном информационном пространстве, а целенаправленной деятельностью. Направление, которое способствует росту качества наших сил, основанных на резервистах. Это сила, которая опирается на навыки и знания людей. Мужчин и женщин, которых объединяет общая цель. Свободная Эстония.
Эстония, которая выделяется в глазах наших союзников своим инновационным мышлением и быстрой адаптацией к новым технологиям. Нам нельзя почивать на лаврах. Базовые воинские навыки никуда не денутся. Способность скрываться от враждебных глаз сейчас важна как никогда.
Об этом свидетельствует опыт наших украинских друзей. Беспилотные платформы и искусственный интеллект – это новая норма на тактическом уровне. Я горжусь тем, как быстро члены Кайтселийта адаптируются и учатся. Учения Siil («Ёж») стали своего рода испытательной лабораторией, в которой специальное подразделение Kullisilm («Ястребиный глаз») расширило границы в развитии возможностей беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им.
Все проходило в сотрудничестве с союзниками, включая украинцев. Можно с уверенностью сказать, что эффект от недавно открывшегося в Ярвамаа центра беспилотных летательных аппаратов уже в скором времени будет ощущаться как в подготовке инструкторов, так и в расширении возможностей для экспериментов. Это возможность применить и испытать идеи и решения эстонской оборонной промышленности. Я горжусь тем, что Кайтселийт находится на переднем крае соединения новых технологий и государственной обороны, и дух членов союза играет в этом важную роль.
Люди, вступившие в Кайтселийт в прошлом году, отличались образованием и подготовкой. Голос наших образованных умов – это журнал Kaitse Kodu!. В этом году издание отмечает свой столетний юбилей. Неудивительно, что его авторы – волонтеры. Ежегодно около 150 человек делятся своим опытом и знаниями с читателями журнала.
«Kaitse Kodu!» начал выходить снова в том же году, когда восстановили Праздник победы и традицию победного огня. Поэтому символично, что победный огонь несут избранные добровольные авторы журнала из 15 дружин и подразделения киберзащиты Кайтселийта. Более того, современные военные действия показали, насколько важно бороться за сердца и умы людей. Журнал «Kaitse Kodu!» находится на переднем крае коммуникационной борьбы, неся наше послание о свободе воли. Кайтселийт стоит лицом к своему народу. Всегда готов к общению. Благодаря открытости и честности мы пошли в четверку организаций, которые пользуются наибольшим доверием в Эстонии.
Как командующий Кайтселийта, я хочу, чтобы это доверие распространялось и на окружающих нас людей. Войну не выиграть, если не доверять друг другу. Трудно защищать Эстонию, когда мы угрюмо смотрим друг на друга из-за стен своих башен. Мы не сможем общаться друг с другом, если будем сидеть в своих панцирях и провозглашать только свою правду. Доверие – это знание о том, что боец рядом со мной или сосед на моей улице придут на помощь, когда это потребуется. Мы сможем защитить нашу страну, если будем принимать другие мнения, и понимаем, что без свободной Эстонии невозможно выразить эти самые разные мнения нигде, кроме как на кухне шумного многоквартирного дома.
Мы должны доверять нашим союзникам, которые всегда придут нам на помощь. Мы не должны допустить, чтобы кто-то утверждал обратное. Доказательством союзнических отношений могут служить крупные учения, ежедневное сотрудничество членов Кайтселийта, например, с французской пехотой, а также бойцы и флаги на этой площади. Как мы не можем позволить врагу вбить клин в наше общество, так не можем и позволить ему разрушить доверие в союзнических отношениях. Это доверие должно исходить из сердца.
Но сегодня давайте от всего сердца будем благодарны за то, что мы живем в свободной Эстонии. За то, что среди нас много тех, кто готов защищать нашу свободу. Будем искренне благодарны своим близким за возможность отметить этот Праздник победы вместе с ними и провести вместе вечер Иванова дня. Давайте защищать свое государство сердцем!