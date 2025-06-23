ГАЛЕРЕЯ Турецкая эскадрилья эффектно завершила торжества по случаю Дня победы

Шоу проходило над Пярнуским заливом, примерно в 300 метрах от берега.

На пляже между ночным клубом Sunset и гостиницей Rannahotell собралось множество людей, чтобы полюбоваться зрелищным подарком турецких летчиков.

Turkish Stars - это пилотажная группа, входящая в состав военно-воздушных сил Турции, которая с 1992 года приобрела международную известность своими воздушными шоу.

Обычно команда выступает на шести реактивных самолетах Canadair NF-5 серо-красно-белой окраски, специально переоборудованных для выполнения сложнейших воздушных трюков.