ГАЛЕРЕЯ Турецкая эскадрилья эффектно завершила торжества по случаю Дня победы

Эскадрилья турецких ВВС из шести реактивных самолетов сегодня устроила впечатляющее шоу на пляже в Пярну. За воздушным представлением наблюдала большая толпа зрителей.
Шоу проходило над Пярнуским заливом, примерно в 300 метрах от берега.
На пляже между ночным клубом Sunset и гостиницей Rannahotell собралось множество людей, чтобы полюбоваться зрелищным подарком турецких летчиков.
Turkish Stars - это пилотажная группа, входящая в состав военно-воздушных сил Турции, которая с 1992 года приобрела международную известность своими воздушными шоу.
Обычно команда выступает на шести реактивных самолетах Canadair NF-5 серо-красно-белой окраски, специально переоборудованных для выполнения сложнейших воздушных трюков.
Canadair NF-5 - один из немногих самолетов, используемых в авиационных шоу, который способен развивать сверхзвуковую скорость.