ГРАФИК Волноваться нет повода: во вторник электроэнергия слегка подорожает

Самая высокая цена на электричество ожидается утром с 9 до 10 часов – тогда стоимость достигнет 10 евро за мегаватт-час.

Самая низкая цена будет между 15 и 16 часами – в этот час она опустится до нуля.

В Латвии и Литве средняя цена на электроэнергию во вторник будет немного ниже, чем в Эстонии, – 2,82 евро за мегаватт-час.

При этом в Латвии и Литве в течение нескольких часов – с 13 до 16 – цена станет отрицательной.

В Финляндии средняя биржевая цена на электроэнергию во вторник будет такой же, как и в Эстонии, – 3,22 евро за мегаватт-час.

Ранее мы сообщали, что ремонтные работы на подводном кабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, начавшиеся в мае, завершились раньше запланированного срока.

Таким образом, с ночи четверга на пятницу кабель вновь в рабочем состоянии.

«Ремонтные работы прошли без серьезных осложнений. Во время ремонта не возникло значительных технических проблем, и его удалось провести по предусмотренному сценарию с двумя ремонтными муфтами. Благодаря тщательной подготовке и слаженному взаимодействию с партнерами нам удалось восстановить работу Estlink 2 раньше намеченного срока», – сказал руководитель подразделения Estlink Рейго Хауг.

Для ремонта кабеля Estlink 2 использовалось специальное судно Deep Cygnus, на котором было установлено оборудование для работы с кабелем и его восстановления.

Планирование и подготовка к ремонту длились несколько месяцев – с февраля по апрель, а сами работы по устранению неисправности прошли успешно в мае и июне.