Иранский аятолла просит Путина о дополнительной помощи

Сегодня в Москву для переговоров прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который должен передать Путину письмо аятоллы Хаменеи.

Его полный текст не разглашается, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Однако источник сообщил, что в письме содержится просьба к Путину об увеличении поддержки Ирану.

«У нас всегда были с Россией общие заботы, проблемы и враги. Мы всегда разделяли одни и те же убеждения и советовались друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам», – заявил иранский министр иностранных дел перед встречей российским СМИ.

По словам источника Reuters, иранские чиновники недовольны реакцией России на удары Израиля и США по Ирану.

В январе Иран и Россия подписали соглашение о сотрудничестве, но в нем отсутствовал пункт о взаимной защите.

На вопрос, почему он не спешит на помощь Ирану, Путин на прошлой неделе заявил, что старается сохранять нейтралитет, потому что в Израиле проживает много людей, говорящих на русском языке.

«Я хотел бы обратить внимание на тот факт, что в Израиле живет почти два миллиона человек из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Израиль сегодня практически русскоязычная страна. И, безусловно, мы всегда это учитываем в современной истории России», – отметил он.

Путин также отверг критику о недостаточной лояльности к союзникам.