Иранский аятолла просит Путина о дополнительной помощи

Как сообщает Reuters, иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи обратился в письме к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о дополнительной помощи после воздушных налетов.
Сегодня в Москву для переговоров прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который должен передать Путину письмо аятоллы Хаменеи.
Его полный текст не разглашается, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Однако источник сообщил, что в письме содержится просьба к Путину об увеличении поддержки Ирану.
«У нас всегда были с Россией общие заботы, проблемы и враги. Мы всегда разделяли одни и те же убеждения и советовались друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам», – заявил иранский министр иностранных дел перед встречей российским СМИ.
По словам источника Reuters, иранские чиновники недовольны реакцией России на удары Израиля и США по Ирану.
В январе Иран и Россия подписали соглашение о сотрудничестве, но в нем отсутствовал пункт о взаимной защите.
На вопрос, почему он не спешит на помощь Ирану, Путин на прошлой неделе заявил, что старается сохранять нейтралитет, потому что в Израиле проживает много людей, говорящих на русском языке.
«Я хотел бы обратить внимание на тот факт, что в Израиле живет почти два миллиона человек из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Израиль сегодня практически русскоязычная страна. И, безусловно, мы всегда это учитываем в современной истории России», – отметил он.
Путин также отверг критику о недостаточной лояльности к союзникам.
Президент России назвал таких критиков «провокаторами» и подчеркнул, что у России на протяжении долгого времени сохраняются дружественные отношения с арабскими странами.
Сегодня Путин назвал удары по Тегерану неспровоцированной агрессией. Принимая иранского министра иностранных дел, российский лидер добавил, что Кремль старается помочь иранскому народу.
«Речь идет о полностью неспровоцированной агрессии против Ирана», – сказал Путин Арагчи.
Он назвал эти атаки неоправданными и добавил, что Россия прилагает усилия для оказания помощи иранскому народу.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отдельно заявил журналистам, что Москва осуждает и сожалеет о ракетных ударах США по иранским ядерным объектам, произошедших в ночь на воскресенье.
Глава Совета безопасности России Дмитрий Медведев в выходные заявил, что «ряд стран» готов передать Ирану ядерное оружие.
Он также сообщил, что обогащение ядерных материалов и производство ядерного оружия в Иране продолжается.
Неясно, однако, на какие источники опираются эти заявления Медведева.