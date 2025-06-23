Государство закажет для судов почтовые услуги на миллионы евро

Цель тендера - заключить договор на оказание услуг для следующих судов: Харьюский уездный суд, Пярнуский уездный суд, Таллиннский административный суд, Таллиннский окружной суд, Тартуский уездный суд, Тартуский административный суд, Тартуский окружной суд, Вируский уездный суд и Крепостной и регистровый отдел Тартуского уездного суда.

Предметом закупки являются услуги по отправке обычной почты и судебной корреспонденции.

Что это за услуги?

Услуги будут оказываться крупнейшим эстонским судам, включая уездные, административные и окружные инстанции. Предусматривается доставка простых и заказных писем, бандеролей, посылок и курьерских отправлений как внутри страны, так и за ее пределами. Простые письма должны быть доставлены максимум за три рабочих дня, а в случае невозможности вручения - возвращены бесплатно.

Курьерская служба должна обеспечивать возможность отслеживания посылок на всем пути.

Что касается судебной корреспонденции, то ее доставка должна происходить в строгом соответствии с законом и условиями тендера. Документы вручаются лично или другим разрешенным способом, при этом сопровождаются уведомлением о вручении и могут доставляться повторно, в том числе по субботам. Если вручение невозможно, документы должны быть возвращены заказчику с объяснением причин.

Поставщик обязан четко соблюдать инструкции, фиксировать факт передачи и обеспечить отслеживание всех отправлений минимум в течение одного года. Заказчик также оставляет за собой право при необходимости привлекать других курьерских провайдеров.

Ожидаемая стоимость закупки - около 3 миллионов евро.

Распределение бюджета между судами: Харьюский уездный суд - 340 000 €

Пярнуский уездный суд - 1 990 000 €

Таллиннский административный суд - 32 000 €

Таллиннский окружной суд - 39 200 €

Тартуский уездный суд - 320 000 €

Тартуский административный суд - 28 800 €

Тартуский окружной суд - 16 500 €

Вируский уездный суд - 120 000 €

Крепостной и регистровый отдел Тартуского уездного суда - 100 000 €

Подать предложения по участию в тендере можно до 30 июля, 11:00.