ВИДЕО «Казалась очень веселой»: нетрезвая дамочка поцарапала на выходных почти десять автомобилей

В воскресенье вечером около 20 часов водитель, находившийся в магазине Grossi в Пайде, выбежал к своей машине после того, как услышал, что какая-то женщина царапает на стоянке автомобили.
У входа в магазин злоумышленница повредила шесть машин, нацарапав на них различные слова, в том числе vägistaja («насильник»).
Позже обнаружились еще два «разукрашенных» дамочкой автомобиля.
«Мы приехали с семьей в магазин. Я зашел внутрь, а двое родственников остались ждать в машине. Когда я расплачивался за покупки, ко мне вбежал один из членов семьи и сказал, чтобы я срочно вышел, потому что кто-то царапает машины, и наш капот тоже поцарапан», – рассказал пострадавший журналистам Postimees.
В это же время другой родственник позвонил в полицию.
«Я выбежал, эта женщина уже пыталась уйти, доказывала, что ничего не сделала. Собиралась идти домой с двумя бутылками, которые купила в магазине», – рассказал мужчина.
Он догнал хулиганку, задержал ее и вернул к автомобилям, заявив, что до приезда полиции она никуда не уйдет.
«Она, похоже, даже не осознавала, что делает. Была явно пьяна. Казалась очень веселой, танцевала», – описывает ситуацию пострадавший.
Полиция спросила задержанную, что она может сказать в свое оправдание. Та ответила, что решила разрисовать машины, потому что, дескать, «они слушают песни nublu».
«Это прозвучало нелепо, видимо, даже сама она с трудом в это верила – мол, слушаешь nublu и появляется желание портить автомобили», – рассказывает водитель.
«Это было довольно странно. Иду спокойно по Grossi, а она просто так царапает автомобили острым предметом вроде канцелярского ножа. Еще и улыбается. Я спросил: "Ты чем занимаешься? С ума сошла, что ли?" И она мне спокойно ответила: "Да"», – описывает случившееся еще один очевидец.
Представитель местной полиции Тауно Яэтма подтвердил Postimees, что вчера вечером в 20.30 поступило сообщение о злоумышленнице, которая поцарапала в Пайде несколько автомобилей.
«Очевидцы удерживали ее до прибытия полиции. Задержанной оказалась 34-летняя женщина в сильном алкогольном опьянении, экспресс-тест на наркотики также дал положительный результат», – добавил он.
Медики осмотрели даму, после чего полиция доставила ее в вытрезвитель. Полиция начала производство по делу о правонарушении.