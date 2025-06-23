ВИДЕО «Казалась очень веселой»: нетрезвая дамочка поцарапала на выходных почти десять автомобилей

У входа в магазин злоумышленница повредила шесть машин, нацарапав на них различные слова, в том числе vägistaja («насильник»).

Позже обнаружились еще два «разукрашенных» дамочкой автомобиля.

«Мы приехали с семьей в магазин. Я зашел внутрь, а двое родственников остались ждать в машине. Когда я расплачивался за покупки, ко мне вбежал один из членов семьи и сказал, чтобы я срочно вышел, потому что кто-то царапает машины, и наш капот тоже поцарапан», – рассказал пострадавший журналистам Postimees.

В это же время другой родственник позвонил в полицию.

«Я выбежал, эта женщина уже пыталась уйти, доказывала, что ничего не сделала. Собиралась идти домой с двумя бутылками, которые купила в магазине», – рассказал мужчина.

Он догнал хулиганку, задержал ее и вернул к автомобилям, заявив, что до приезда полиции она никуда не уйдет.

«Она, похоже, даже не осознавала, что делает. Была явно пьяна. Казалась очень веселой, танцевала», – описывает ситуацию пострадавший.

Полиция спросила задержанную, что она может сказать в свое оправдание. Та ответила, что решила разрисовать машины, потому что, дескать, «они слушают песни nublu».

«Это прозвучало нелепо, видимо, даже сама она с трудом в это верила – мол, слушаешь nublu и появляется желание портить автомобили», – рассказывает водитель.

«Это было довольно странно. Иду спокойно по Grossi, а она просто так царапает автомобили острым предметом вроде канцелярского ножа. Еще и улыбается. Я спросил: "Ты чем занимаешься? С ума сошла, что ли?" И она мне спокойно ответила: "Да"», – описывает случившееся еще один очевидец.

Представитель местной полиции Тауно Яэтма подтвердил Postimees, что вчера вечером в 20.30 поступило сообщение о злоумышленнице, которая поцарапала в Пайде несколько автомобилей.

«Очевидцы удерживали ее до прибытия полиции. Задержанной оказалась 34-летняя женщина в сильном алкогольном опьянении, экспресс-тест на наркотики также дал положительный результат», – добавил он.