БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ «Такое нельзя пропустить»: парад ко Дню Победы продемонстрировал единство народа и обороноспособность государства

За несколько минут до начала парада люди еще искали удачные места, чтобы увидеть как президента Эстонии, приветствующего участников, так и впечатляющее шествие членов Сил обороны. «Я вижу президента!» - радостно закричала девочка, сидя у отца на плечах. Отец мягко поправил: «Это не он, но он скоро появится».
Чуть поодаль пара обсуждала, с какой стороны должен появиться глава государства. Как только президент стал виден, родители начали поднимать детей повыше, чтобы те тоже могли его увидеть. Не было сомнений - и дети, и взрослые ждали приветствия Аларa Кариса не меньше, чем появления боевой техники.
Ради лучшего обзора в ход шли любые подручные средства: цветочные горшки, электрошкафы, велосипеды, приткнутые к стене - все превращалось в импровизированные смотровые площадки.
Для Кристель и Лийзы из Пярну парад стал причиной изменить планы на Иванов день - их семьи уехали на дачу, а они остались, чтобы увидеть это важное событие. «Такое нельзя пропустить», - отметила Лийза.
Несмотря на то, что они пришли почти к самому началу и не заняли лучшие места, эмоции зашкаливали. Дети махали флажками даже тогда, когда никто не проходил мимо. На вопрос, кого они больше всего хотели увидеть, почти одновременно воскликнули: «Президента!»
Не меньший восторг вызвали и боевые машины Эстонии и союзников, проезжавшие по парадной линии. «Папа, смотри - боевой трактор!» - закричал мальчик. В это время с неба донесся гул - «Вертолеты! Два!» - вскрикнула мать и подняла сына повыше, чтобы он смог все увидеть.
В параде приняли участие около тысячи представителей Сил обороны, Naiskodukaitse, школьных патриотических объединений, а также союзники Эстонии. Были представлены военные из Финляндии, Латвии, Литвы, Великобритании, Франции, Польши, Швеции, США и Дании.
Зрители выстроились вдоль всей улицы Пикк, а также по улицам Веэ и Акадеэмия. Один из пярнусцев, Тыну, признался, что пришел посмотреть не только на марш, в котором участвовала его соседка, но и на то, сколько людей собралось. «Их много. Это показывает, как важно нам единство, особенно в тревожное время», - добавил он.
В своей речи президент заявил, что Эстония находится на верном пути в вопросах обороны страны, например, в наращивании военного бюджета. Тыну с этим согласен: «У нас нет выбора, зная какие у нас “добрые соседи”, но только на наших друзей надеяться нельзя».
Арво и Лия приехали в Пярну специально из Пайде, чтобы увидеть парад. Они тоже подчеркнули, как важно, что собралось так много людей - это признак единства. После парада они направились к морю на авиашоу и зашли посмотреть на новый мост, который тоже включили в обязательную культурную программу посещения Пярну.
Малле, живущая в Пярну уже четыре года, но называет себя с гордостью местной. «Это мой любимый город», - сказала она. Парад у нее давно был в списке мест для посещения. Ее внуку особенно понравились мощные армейские машины.
У здания театра Endla президент вручил огонь Победы членам Союза обороны, которые увезли его в свои уезды. В этом году огонь доставили добровольные авторы журнала Kaitse Kodu! из Пярнуской дружины - Мехис Борн и Лю Мяэмурд.
После парада все желающие могли отправиться на День обороны Западного оборонного округа, проходивший в парке Вааса. Там можно было познакомиться с техникой и деятельностью эстонских Сил обороны и их союзников. Вниманию публики были представлены бронемашины NMS 4×4, ARMA 6×6, CV9035, танк Challenger 2, зенитная бронемашина Stormer, Griffon, VBL, Bradley и эвакуационный танк M88. Чтобы осмотреть все поближе, приходилось стоять в очереди.
Самыми активными были, конечно, дети - они тянули родителей от одной машины к другой. Если на технику можно было забраться, туда забирались все, кому хватало сил.
Кристи, работающая в Силах обороны и регулярно посещающая парад, стояла в очереди вместе с внуками, чтобы рассмотреть бронемашину поближе. В ее семье такие события в большом почете. «Это создает ощущение безопасности. Мы должны чувствовать себя защищенными. Я вот чувствую», - сказала она. Кристи тоже согласна с президентом: к худшему нужно быть готовыми.
Парад ко Дню Победы в Пярну прошел уже в четвертый раз. Ранее город принимал его в 1995, 2001 и 2012 годах.