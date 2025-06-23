БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ «Такое нельзя пропустить»: парад ко Дню Победы продемонстрировал единство народа и обороноспособность государства

Зрители выстроились вдоль всей улицы Пикк, а также по улицам Веэ и Акадеэмия. Один из пярнусцев, Тыну, признался, что пришел посмотреть не только на марш, в котором участвовала его соседка, но и на то, сколько людей собралось. «Их много. Это показывает, как важно нам единство, особенно в тревожное время», - добавил он.

В своей речи президент заявил, что Эстония находится на верном пути в вопросах обороны страны, например, в наращивании военного бюджета. Тыну с этим согласен: «У нас нет выбора, зная какие у нас “добрые соседи”, но только на наших друзей надеяться нельзя».

День Победы отметили парадом в Пярну. Фото: Rasmus Rebase

Арво и Лия приехали в Пярну специально из Пайде, чтобы увидеть парад. Они тоже подчеркнули, как важно, что собралось так много людей - это признак единства. После парада они направились к морю на авиашоу и зашли посмотреть на новый мост, который тоже включили в обязательную культурную программу посещения Пярну.

Малле, живущая в Пярну уже четыре года, но называет себя с гордостью местной. «Это мой любимый город», - сказала она. Парад у нее давно был в списке мест для посещения. Ее внуку особенно понравились мощные армейские машины.