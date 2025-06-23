ФОТО Отважная мама-утка провела своих утят через оживленную дорогу

Неизвестно, вышла ли мама-утка с утятами из расположенного неподалеку магазина Maxima или решила в честь Дня победы устроить спонтанный парад пернатых, но в какой-то момент она просто шагнула на дорогу - прямо с потомством.

Автомобилисты с уважением отнеслись к ее решимости, несмотря на отсутствие пешеходного перехода в этом месте (он находился в нескольких десятках метров), машины остановились, чтобы пропустить пернатое семейство.

Благодаря вежливости водителей утки благополучно пересекли дорогу.