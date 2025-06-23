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ФОТО Отважная мама-утка провела своих утят через оживленную дорогу

Перевод: Каролина Вертяева
Мама-утка и ее семья прошли по улице Выру в День Победы.

В полдень в канун Иванова дня одна смелая утка решила вместе с десятью утятами перейти оживленную улицу Выру в Тарту прямо посреди интенсивного движения.

Неизвестно, вышла ли мама-утка с утятами из расположенного неподалеку магазина Maxima или решила в честь Дня победы устроить спонтанный парад пернатых, но в какой-то момент она просто шагнула на дорогу - прямо с потомством.

Автомобилисты с уважением отнеслись к ее решимости, несмотря на отсутствие пешеходного перехода в этом месте (он находился в нескольких десятках метров), машины остановились, чтобы пропустить пернатое семейство.

Благодаря вежливости водителей утки благополучно пересекли дорогу.

Их цель была очевидна: клюв мамы-утки уверенно указывал в сторону Эмайыги.

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