Крымский коллаборант доставлен в больницу после укуса льва

По информации телеканала «Крым.Реалии», накануне Олег Зубков подъехал на электромобиле к львам в зоопарке, чтобы их покормить, когда один из львов напал и укусил его в шею.

Скорую помощь сотрудники не вызывали, поскольку считали, что Зубков может умереть ещё до прибытия медиков.

В итоге один из сотрудников зоопарка сам отвёз Зубкова в больницу.

По данным так называемого «министерства здравоохранения» российского марионеточного правительства в Крыму, Зубкова перевезли из Белогорска в больницу Семашко в Симферополе.

В октябре 2024 года сотрудница зоопарка «Тайган» Леокадия Превалова, долгие годы работавшая с Зубковым, погибла в результате нападения льва.

«Львы - это хищники высшего порядка, они не прощают ошибок», - прокомментировал тогда гибель коллеги сам Зубков.

До 2014 года Олег Зубков был гражданином Украины, но после оккупации Крыма примкнул к российской администрации и получил паспорт Российской Федерации, пишет «Украинская правда».

В 2015 году Зубков жаловался на давление со стороны оккупационных властей и, по некоторым сведениям, даже рассматривал возможность бегства на территорию, подконтрольную Украине, но затем продолжил сотрудничать с россиянами.

Предприниматель поддержал войну России против Украины и занимался вывозом животных из зоопарков на оккупированных территориях.

Так, в 2022 году Зубков перевёз животных из херсонского зоопарка, когда российские войска отступили из города.

Он обещал вернуть их после окончания боевых действий, но так и не сделал этого.

Зубков является владельцем как ялтинского зоопарка «Сказка», так и парка «Тайган» в Белогорске.

С этими зоопарками связано уже несколько инцидентов. В 2020 году Зубкова арестовали после того, как лев укусил посетителя зоопарка.