Европарламент может помочь авиапутешественникам сэкономить на ручной клади

Каждый пассажир европейских авиакомпаний должен иметь право бесплатно пронести на борт самолета по крайней мере один предмет ручной клади и чемодан на колесиках, считает Европейская ассоциация по защите прав потребителей (BEUC).

Решение осталось за Европарламентом, который может принять его уже во вторник, 24 июня.

Поводом для рассмотрения данного вопроса послужила жалоба, которую Европейская ассоциация по защите прав потребителей подала в Еврокомиссию в конце мая.

Ответчиками выступают семь низкобюджетных авиаперевозчиков - EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling и Wizz Air.

Как правило, в качестве ручной клади они разрешают бесплатно взять на борт небольшой предмет, который должен помещаться под сиденьем.

За любой иной багаж, проносимый в салон, необходимо доплатить.

Суд: бесплатный багаж должен соответствовать «разумным требованиям»

Ассоциация ссылалась на вынесенное в 2014 году решение Европейского суда в Люксембурге.

Тот постановил, что за ручную кладь недопустимо взимать дополнительные сборы, если она соответствует «разумным требованиям» по размеру и весу.

Но где именно проходит граница этих требований - в правовых нормах Евросоюза до сих пор не прописано.

Параметры, установленные авиакомпаниями, не являются разумными и тем самым нарушают права потребителей, посчитали авторы жалобы.

Они призвали Брюссель ввести более точные правила, определив, какой размер ручной клади считается приемлемым и какие услуги обязательно должны быть включены в стоимость билета.

Предлагаемое нововведение должно повысить прозрачность, даст пассажирам больше информации при сравнении цен и положительно отразится на аэропортах, убеждены в BEUC.

«Идеальной возможностью» для этого является запланированная реформа законодательства в области прав авиапассажиров, считают в объединении.

Ryanair: наша ценовая политика отвечает европейским правилам

Ирландский перевозчик Ryanair приветствовал инициативу.

Рассмотрение жалобы показывает, что тарифная политика компании следует европейским правилам, которые гарантируют авиаперевозчику свободу самостоятельно устанавливать цены, в том числе на дополнительные услуги, заявили в Ryanair.

Входящая в ассоциацию нидерландская организация Consumentenbond минувшей зимой опросила несколько тысяч пассажиров.