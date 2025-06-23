Рынки замерли в ожидании: цены на нефть ниже, чем в начале года

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина написал в Facebook, что хотя война между Израилем и Ираном подняла цены на нефть, рынки довольно спокойно отреагировали на вмешательство США в конфликт и бомбежку иранских ядерных объектов.
В своем посте Тыну Мертсина отметил, что цена нефти Brent сейчас даже ниже, чем в начале года, а также ниже среднего уровня прошлого года.
«Поставки нефти пока не нарушены. В то же время все находятся в ожидании», – написал экономист.
Сегодня во второй половине дня цена барреля нефти сорта Brent составляла 77,21 доллара.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о «крайне успешной» атаке на иранские ядерные объекты.
В Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, в том числе по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.
«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, в том числе в Фордо, Натанзе и Исфахане», – написал Трамп на своей платформе Truth Social.
По его словам, главным объектом ударов был находящийся глубоко под землей Фордо.