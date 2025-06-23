Рынки замерли в ожидании: цены на нефть ниже, чем в начале года

В своем посте Тыну Мертсина отметил, что цена нефти Brent сейчас даже ниже, чем в начале года, а также ниже среднего уровня прошлого года.

«Поставки нефти пока не нарушены. В то же время все находятся в ожидании», – написал экономист.

Сегодня во второй половине дня цена барреля нефти сорта Brent составляла 77,21 доллара.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о «крайне успешной» атаке на иранские ядерные объекты.

В Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, в том числе по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, в том числе в Фордо, Натанзе и Исфахане», – написал Трамп на своей платформе Truth Social.