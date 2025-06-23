На Кипре и Крите арестованы подозреваемые в шпионаже на Иран азербайджанцы

Власти Греции сообщили об аресте гражданина Азербайджана, который подозревается в шпионаже на острове Крит, где расположена военно-морская база НАТО. 21 июня также стало известно об аресте гражданина Великобритании азербайджанского происхождения на Кипре: его подозревают в шпионаже на Иран и намерении организовать террористический акт.

Власти Греции и Кипра не уточняют, связаны ли эти два ареста между собой.

Источники Reuters в полиции Греции сообщили, что в воскресенье на Крите был арестован 26-летний азербайджанец, который с 18 июня жил в гостинице около базы НАТО в бухте Суда на западе острова. По данным собеседника агентства, на его лэптопе были обнаружены более 5 тыс. фотографий и программное обеспечение для шифрования.

Как передает корреспондент Би-би-си Джо Инвуд, в субботу также стало известно о том, что около базы британских Военно-воздушных сил на Кипре был арестован подозреваемый в шпионаже на Иран.

Кипрские СМИ сообщили, что подозреваемый, арестованный в субботу, был азербайджанского происхождения, имея в виду не страну, а этническую группу, проживающую в Азербайджане и северо-западном Иране, и въехал на Кипр под видом туриста по польскому паспорту.

Кипрское информационное агентство Philenews сообщило, что этот человек был связан с «иранскими агентами» и был замечен в подозрительном поведении возле британской авиабазы «Акротири», недалеко от южного прибрежного города Лимасол.