ФОТО И ВИДЕО Крупный пожар на хуторе: в поджоге подозревают местных подростков

Опубликованные в полночь накануне Дня победы снимки с пожара в Keхтна были размещены на странице спасательной команды Рапла в Facebook.

Пламя полностью уничтожило расположенный рядом с конюшней амбар, где хранили сено.

Ликвидация возгорания продолжалась до раннего утра.

Как сообщает издание Raplamaa Sõnumid, к тушению были привлечены профессиональные спасатели из Ярваканди, Мярьямаа, Саку, Рапла, Тюри и Кохила, а также добровольцы.

Очевидец рассказал журналистам Elu24, что увиденное на месте пожара потрясло его. «Пламя было огромным!» – говорит читатель, который поделился с редакцией видеозаписями с места происшествия.

Местные жители не исключают, что амбар подожгли местные подростки. В Facebook-группе Kehtna valla jututuba один из жителей пишет в комментарии к видео: «Путь бегства поджигателей виден на записях с соседних камер наблюдения, личности установлены, речь идет о местных пацанах от 10 до 15 лет...»

Поскольку сгоревший амбар предназначался для хранения сена для животных, местные жители поспешили на помощь пострадавшей семье.

«Боже ты мой! Если нужно временное убежище для животных, помогу, обращайтесь – вы не одни», – предлагает в соцсетях еще один комментатор.