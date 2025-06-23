ФОТО В Музее под открытым небом зажгли большой праздничный костер

В Эстонском музее под открытым небом (Vabaõhumuuseum), расположенном в Харьюмаа, уже вовсю готовятся к Ивановой ночи.
С семи вечера и до полуночи праздничное настроение гостям создают ансамбли Kukerpillid, Leigarid и Tabasalu Brass.
Праздник начался с традиционного шествия: участники прошлись до пляжных качелей, а заием под песни торжественно зажгли большой костер Ивановой ночи.
Множество гостей пришли в Музей под открытым небом в национальных костюмах разных уездов Эстонии.
Смотрите фотогалерею с праздника!