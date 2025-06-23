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ФОТО В Музее под открытым небом зажгли большой праздничный костер

В Эстонском музее под открытым небом (Vabaõhumuuseum), расположенном в Харьюмаа, уже вовсю готовятся к Ивановой ночи.

С семи вечера и до полуночи праздничное настроение гостям создают ансамбли Kukerpillid, Leigarid и Tabasalu Brass.

Праздник начался с традиционного шествия: участники прошлись до пляжных качелей, а заием под песни торжественно зажгли большой костер Ивановой ночи.

Множество гостей пришли в Музей под открытым небом в национальных костюмах разных уездов Эстонии.

Смотрите фотогалерею с праздника!

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