ВИДЕО Иран нанес удар по американской военной базе в Катаре

Телеканал Al Jazeera в воскресенье вечером сообщил о вспышках и громких взрывах в столице Катара Дохе.

В Катаре расположена одна из американских военных баз в регионе - авиабаза Аль-Удейд.

Сообщений о жертвах среди гражданского население в Дохе не поступало. По словам корреспондентов, жители Катара были в шоке от происходящего.

Вечером в понедельник власти Катара закрыли воздушное пространство страны.

Авиабаза Аль-Удейд, расположенная недалеко от столицы Катара, служит штаб-квартирой Центрального командования ВС США для проведения воздушных операций на Ближнем Востоке.

На авиабазе размещается порядка 8000 американских военнослужащих.

🚨MAJOR BREAKING: Iran has fired missiles at the largest U.S. military base in Qatar, the Al Udeid Air Base.



The base is home to at least 10,000 American troops who have been ordered into shelters.



No casualties have so far been reported. pic.twitter.com/1fNKe2qsaZ — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 23, 2025

Ранее появились сообщения, что Иран нанес удары по американским военным объектам в Ираке, однако иракские власти эту информацию опровергают, передает BBC Russian.

Тем же вечером Ирак и Кувейт вслед за Катаром также закрыли свое воздушное пространство.

Как и другие страны региона, Кувейт готовится к возможным ударам со стороны Ирана.