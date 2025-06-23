ВИДЕО Иран нанес удар по американской военной базе в Катаре

Представители Ирана объявили о ракетном ударе по американской военной базе в Катаре.
Телеканал Al Jazeera в воскресенье вечером сообщил о вспышках и громких взрывах в столице Катара Дохе.
В Катаре расположена одна из американских военных баз в регионе - авиабаза Аль-Удейд.
Сообщений о жертвах среди гражданского население в Дохе не поступало. По словам корреспондентов, жители Катара были в шоке от происходящего.
Вечером в понедельник власти Катара закрыли воздушное пространство страны.
Авиабаза Аль-Удейд, расположенная недалеко от столицы Катара, служит штаб-квартирой Центрального командования ВС США для проведения воздушных операций на Ближнем Востоке.
На авиабазе размещается порядка 8000 американских военнослужащих.
Ранее появились сообщения, что Иран нанес удары по американским военным объектам в Ираке, однако иракские власти эту информацию опровергают, передает BBC Russian.
Тем же вечером Ирак и Кувейт вслед за Катаром также закрыли свое воздушное пространство.
Как и другие страны региона, Кувейт готовится к возможным ударам со стороны Ирана.
В Бахрейне во время иранской атаки на авиабазу США в Катаре звучали сирены, жителей страны призвали укрыться в ближайшем «безопасном месте».
США в ночь на 22 июня вступили в военный конфликт Израиля и Ирана, начавшийся 13 июня.
Американская армия нанесла удары по трем объектам ядерной программы Ирана.
Бомбардировщики B-2 атаковали завод Фордо, предположительно, двенадцатью 13,6-тонными противобункерными бомбами, и еще две такие бомбы были сброшены на Натанз.
С подводных лодок были запущены 30 ракет «Томагавк» по объектам в Натанзе и Исфахане.
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации утверждал, что важнейшие иранские объекты по обогащению урана уничтожены.
После этого власти Ирана объявили, что американские удары «не останутся без ответа».
По сведениям Reuters, за несколько часов до удара по объектам в Катаре Иран проинформировал об этом представителей США по двум дипломатическим каналам.
Представители Министерства обороны США заявили, что в результате иранского удара по военной базе США в Катаре пострадавших среди персонала нет.
Власти Ирана, тем временем, обнародовали информацию, что американская военная база на территории Катара «была полностью уничтожена», сообщает BBC News.
Позже в понедельник представители ЦАХАЛ сообщили об ударах по местам хранения ракет на западе Ирана.
В Тегеране была активирована система ПВО и были слышны взрывы.