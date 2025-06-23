В Испании завершился судебный процесс над российским хакером

Дело молодого россиянина, пользовавшегося в Интернете ником Loquero, что с испанского можно перевести как «медик, работающий с умалишенными», или «мозгоправ», было начато в 2016 году.

Тревогу в связи с кражей данных своих клиентов поднял Facebook, который обратился за помощью к ФБР США. Следы привели на восточное побережье Испании – в город Кастельо, где проживал хакер.

К делу подключилось Центральное оперативное управление испанской Гражданской гвардии (жандармерии) и Европол. Вскоре были произведены аресты подозреваемого и его подельника. Их имена до сих пор не раскрываются.

Затяжной характер следствия объясняется его сложностью и международным характером. Проблема в том, что хакер лично не похищал деньги, а лишь снабжал данными других лиц, которые и совершали кражи.

Из официантов в хакеры

По данным материалов следствия, копия которые имеются в DW, Loquero до того, как посвятить себя хакерству, работал официантом в испанском ресторане.

«Переквалифицировавшись», он снял два офисных помещения, которые снабдил компьютерами.

С помощью «специально адаптированной и улучшенной программы», россиянин похитил данные, к примеру, из 42 испанских банков, из американской платежной системы PayPal, с платформы электронной торговли Amazon, из предоставляющей услуги в областях интернет-аукционов компании eBay и т.д.

Похищенное – речь идет о миллионах данных – Loquero продавал на крупнейшей торговой площадке Slillpp киберпреступникам, которые и использовали их для краж.