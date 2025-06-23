В Испании завершился судебный процесс над российским хакером

Суд города Кастельо, на востоке Испании, рассмотрел дело гражданина РФ, обвиненного в краже данных клиентов банков и торговых фирм. Ему грозит длительный срок заключения.
Дело молодого россиянина, пользовавшегося в Интернете ником Loquero, что с испанского можно перевести как «медик, работающий с умалишенными», или «мозгоправ», было начато в 2016 году.
Тревогу в связи с кражей данных своих клиентов поднял Facebook, который обратился за помощью к ФБР США. Следы привели на восточное побережье Испании – в город Кастельо, где проживал хакер.
К делу подключилось Центральное оперативное управление испанской Гражданской гвардии (жандармерии) и Европол. Вскоре были произведены аресты подозреваемого и его подельника. Их имена до сих пор не раскрываются.
Затяжной характер следствия объясняется его сложностью и международным характером. Проблема в том, что хакер лично не похищал деньги, а лишь снабжал данными других лиц, которые и совершали кражи.
Из официантов в хакеры
По данным материалов следствия, копия которые имеются в DW, Loquero до того, как посвятить себя хакерству, работал официантом в испанском ресторане.
«Переквалифицировавшись», он снял два офисных помещения, которые снабдил компьютерами.
С помощью «специально адаптированной и улучшенной программы», россиянин похитил данные, к примеру, из 42 испанских банков, из американской платежной системы PayPal, с платформы электронной торговли Amazon, из предоставляющей услуги в областях интернет-аукционов компании eBay и т.д.
Похищенное – речь идет о миллионах данных – Loquero продавал на крупнейшей торговой площадке Slillpp киберпреступникам, которые и использовали их для краж.
Выручка хакера от этой торговли, по данным следствия, составила не менее 647 тысяч евро, что позволяло ему поддерживать высокий уровень жизни.
Как считает испанская жандармерия, Loquero не являлся рядовым продавцом, а «пользовался авторитетом и влиянием у администратора площадки», которая в конце концов была закрыта министерством юстиции США в 2021 году.
Версия защиты
Теперь Loquero обвиняется по нескольких статьям уголовного кодекса Испании: в подлоге, принадлежности к преступному сообществу, отмывании полученных незаконным путем денег и разглашении банковской и коммерческой тайны.
Прокурор требует для него 15 лет лишения свободы. А для подельника, обвиненного лишь в отмывании денег, два года.
Защита Loquero утверждает, что он не является хакером, а лишь рядовым пользователем Интернета. Данные, которыми он оперировал, якобы «находились в свободном доступе, собирались и предоставлялись россиянином торговым агентам для последующей рассылки рекламной продукции».
Защита утверждает также, что россиянин не знал, что нарушает закон, что он был запуган принимавшими участие в его аресте сотрудниками ФБР, которые грозили ему заточением в Гуантанамо.
Действительно, американцы первоначально требовали экстрадиции хакера в США, где его ждало бы более жесткое наказание. Спасло Loquero лишь вмешательство высших судебных властей Испании, за помощью к которым обратилась его защита.
В ожидании приговора
В соответствии с испанской юридической практикой приговор с назначением тюремного срока выносится судом через несколько недель после окончания процесса.
Осужденный после этого имеет право оспорить вынесенное решение в суде высшей инстанции. Что касается Loquero, то ему, по мнению опрошенных DW юристов, реально грозит до 10 лет заключения.
Речь идет далеко не о первом процессе над российскими хакерами, проживавшими и совершавшими правонарушения в Испании.
Самыми известными были дела от 2017 года Петра Левашова и Станислава Лисова.
Левашова обвиняли в создании и управлении глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей.
Станиславу Лисова вменяли в вину сговор с целью совершения хакерских атак. В расследовании их деяний также принимали участие американские правоохранительные органы, поскольку среди жертв хакеров, как и в случае с Loquero, были сотни граждан США. В обоих случаях хакеры были выданы США и осуждены там.