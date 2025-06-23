Лидеров грузинской оппозиции приговорили к тюремным срокам

Тбилисский городской суд в понедельник, 23 июня, признал трех лидеров грузинской оппозиции виновными в невыполнении требований временной следственной парламентской комиссии.

Основателей партии «Лелело - Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и основателя партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе приговорили соответственно к восьми и семи месяцам лишения свободы, сообщили грузинские СМИ.

Согласно приговору, который огласил судья Джвебе Начкебия, они также лишены права занимать любую государственную должность сроком на два года.

Лидеров оппозиции осудили по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, которая касается «невыполнения требований временной следственной парламентской комиссии».

В частности, в мае Зураб Джапаридзе отказался явиться на ее заседание, заявив журналистам, что не признает ее полномочия.

«Если все откажутся участвовать во лжи, этот режим рухнет», - заявил тогда Джапаридзе в интервью грузинской службе «Радио Свобода».

Эту комиссию создали по инициативе правящей партии «Грузинская мечта» для изучения «преступлений режима» экс-президента страны Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах.

Джапаридзе был арестован в конце мая

Зураб Джапаридзе был взят под стражу в зале Тбилисского городского суда 22 мая.

Первоначально мерой пресечения оппозиционеру был избран залог в 20 тысяч лари (около 6400 евро), но в тот день судья заменил эту меру пресечения на заключение под стражу.

По данным издания Newsgeorgia, заседание суда проходило на фоне столкновений полиции и группы поддержки Джапаридзе - как снаружи, так и внутри здания, поскольку в зал пустили не всех желающих.

Решение о взятии оппозиционера под стражу вынесли в отсутствие адвокатов политика, которые покинули процесс в знак протеста, а государственного адвоката суд решил не назначать.

14 мая по аналогичному обвинению был арестован Ираклий Окруашвили, бывший министром обороны Грузии с 2004 по 2006 год.