По словам Ляэнеметса, он не ставит целью умалять смелость прокуроров выполнять свою работу и доводить дела до суда, но подчеркивает, что это должно происходить на основании достоверных доказательств, а в случае ошибок их необходимо признавать.

«Мы не можем позволить себе ситуацию, когда у людей пропадает доверие к правовой системе. Это разрушает саму суть демократии. Когда генеральный прокурор Астрид Аси выступала в начале июня в парламентской комиссии по конституции, я озвучил эту позицию. Могу сказать, что это беспокойство разделяли представители всех парламентских партий, присутствовавших на заседании. У генерального прокурора есть идеи, как улучшить работу прокуратуры, сделать так, чтобы рассмотрение дел в суде занимало меньше времени и так далее. Но требуется нечто большее», – написал Ляэнеметс.

Ляэнеметс подчеркнул, что правительство не должно и не имеет права вмешиваться в работу прокуратуры, однако может оказать поддержку. «Министр юстиции Лийза Пакоста ("Ээсти 200") должна поставить перед прокуратурой задачу устранить проблему, а правительство обязано всеми способами поддержать генерального прокурора, в том числе материально, если потребуется. (Разговоры об экономии здесь нужно прекратить, ведь два с половиной или семь лет судебных разбирательств обходятся всем нам куда дороже)», – считает он.

Ляэнеметс отметил, что доверие к правовому государству и демократии – самое важное, что необходимо сохранять. Он подчеркнул, что многие политики не решаются публично обсуждать эту проблему, однако делать это необходимо.

«Я не хочу дожить до дня, когда к власти придет политическая сила, которая, спекулируя на раздражении и разочаровании людей, нападет на судебную систему. Мы все слишком многим рискуем», – сказал Ляэнеметс.