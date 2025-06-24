Бывший министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) написал в соцсетях, что еще в 2023 году ряд министров обсуждали: если в уголовном деле бывших руководителей полиции Ээрика Хелдна, Элмара Вахера и Айвара Алавере не будет установлена вина, прокуратуре потребуются серьезные перемены, а министерство должно инициировать служебную проверку. «Можно сказать, что этот момент настал», – считает Ляэнеметс.
Бывший министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс напомнил, что после задержания начальника полиции в 2023 году несколько министров продолжили обсуждение уже после заседания правительственного кабинета безопасности. По его словам, суть разговора заключалась не столько в кадровых перестановках и том, кто виноват, а кто нет, поскольку информации было недостаточно, сколько в вопросах справедливости и состояния демократии.
Ляэнеметс пояснил, что задержание руководителей полиции – очень серьезный шаг. С одной стороны, это может дать уверенность в том, что никто не останется безнаказанным, если нарушил закон, но с другой – доказательства должны быть абсолютно надежными, потому что права на ошибку нет.
«Это затрагивало доверие ко всей полиции, к государству и демократии, но не только», – отметил Ляэнеметс.
Он добавил, что на тот момент уже было несколько случаев, когда общество ощущало несправедливость, чрезмерную реакцию и безусловное доведение дел до конца любой ценой – как, например, когда Кайара Лембера попытались обвинить во взятке из-за стрижки за девять евро.
«Еще тогда министры обсуждали: если вина Вахера и Хелдна не будет доказана, прокуратуре нужны масштабные реформы. Можно сказать, что этот момент настал», – добавил Ляэнеметс.
«Если в приговоре по делу Вахера, Хелдна и Алавере описывается, как прокуратура избирательно трактует доказательства, основывается не на фактах, а на собственном мнении, и приходит к ошибочным выводам, – значит, что-то очень не так. Это не первый случай, когда суд ставит под сомнение действия прокуратуры», – считает бывший министр.
По словам Ляэнеметса, он не ставит целью умалять смелость прокуроров выполнять свою работу и доводить дела до суда, но подчеркивает, что это должно происходить на основании достоверных доказательств, а в случае ошибок их необходимо признавать.
«Мы не можем позволить себе ситуацию, когда у людей пропадает доверие к правовой системе. Это разрушает саму суть демократии. Когда генеральный прокурор Астрид Аси выступала в начале июня в парламентской комиссии по конституции, я озвучил эту позицию. Могу сказать, что это беспокойство разделяли представители всех парламентских партий, присутствовавших на заседании. У генерального прокурора есть идеи, как улучшить работу прокуратуры, сделать так, чтобы рассмотрение дел в суде занимало меньше времени и так далее. Но требуется нечто большее», – написал Ляэнеметс.
Ляэнеметс подчеркнул, что правительство не должно и не имеет права вмешиваться в работу прокуратуры, однако может оказать поддержку. «Министр юстиции Лийза Пакоста ("Ээсти 200") должна поставить перед прокуратурой задачу устранить проблему, а правительство обязано всеми способами поддержать генерального прокурора, в том числе материально, если потребуется. (Разговоры об экономии здесь нужно прекратить, ведь два с половиной или семь лет судебных разбирательств обходятся всем нам куда дороже)», – считает он.
Ляэнеметс отметил, что доверие к правовому государству и демократии – самое важное, что необходимо сохранять. Он подчеркнул, что многие политики не решаются публично обсуждать эту проблему, однако делать это необходимо.
«Я не хочу дожить до дня, когда к власти придет политическая сила, которая, спекулируя на раздражении и разочаровании людей, нападет на судебную систему. Мы все слишком многим рискуем», – сказал Ляэнеметс.
«В то же время МВД должно в рамках служебной проверки проанализировать обстоятельства дела Вахера. Раньше этого сделать было нельзя, поскольку это могло бы повлиять на ход следствия. Но для чиновников и общества такая проверка необходима», – отметил бывший министр Ляэнеметс.