Глава строительной компании: около пяти лет подряд государство финансирует дороги ниже минимального уровня

В парламенте ожидается финальное голосование по дополнительному госбюджету, где предусмотрено 96,8 млн евро на дорожное строительство. Однако, по мнению руководителя компании Trevcox Group, инженера Свена Пертенса, этого недостаточно для улучшения ситуации, пишет Rus.ERR.
«Состояние дорожной сети можно сравнить с гигиеной. Если мы не следим за ней каждый год, возникают серьезные проблемы. Чем дольше тянуть с инвестициями, тем быстрее накапливается инфраструктурный долг», – отметил Пертенс, а также уточнил, что Эстония уже 4-5 лет подряд финансируем дороги ниже минимального уровня.