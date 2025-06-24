Глава строительной компании: около пяти лет подряд государство финансирует дороги ниже минимального уровня

«Состояние дорожной сети можно сравнить с гигиеной. Если мы не следим за ней каждый год, возникают серьезные проблемы. Чем дольше тянуть с инвестициями, тем быстрее накапливается инфраструктурный долг», – отметил Пертенс, а также уточнил, что Эстония уже 4-5 лет подряд финансируем дороги ниже минимального уровня.