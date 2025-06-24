Как отмечает издание «Европейская правда», упрощенные формулировки могут сыграть Киеву на руку: добиться положений о более широкой поддержке со стороны альянса сейчас было бы сложно, а отсутствие упоминаний о членстве в НАТО позволяет сохранить «приобретенный дипломатический статус Украины» в отношениях с альянсом.

Как писала Politico, шансы Киева добиться значимой поддержки в Гааге осложняет еще и ситуация на Ближнем Востоке. За несколько дней до саммита США присоединились к ударам Израиля по объектам иранской ядерной программы. И хотя поздно вечером 23 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль достигли перемирия, пока не ясно, насколько конфликт действительно близок к завершению и будет ли это перемирие соблюдаться.

Как отмечает Washington Post, в каком-то смысле удары США по Ирану полностью затмили саммит, который руководство НАТО готовило долгие месяцы.

Сейчас в программе мероприятия ничего не указывает на то, что лидеры планируют отдельно обсудить происходящее на Ближнем Востоке, хотя в преддверии встречи Марк Рютте признал, что участники, возможно, заходят поднять эту тему во время отдельных переговоров.

Но главной темой встречи, по его словам, все-таки должны быть вопросы обороны, касающиеся всех 32 членов альянса.

Расходы на оборону

Еще за несколько месяцев до саммита НАТО было понятно, что главной темой будет увеличение расходов на оборону.