«Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня», - написал Трамп в соцсети Truth Social. После этого, по его словам, война будет считаться завершенной.

Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни.

«После появления информации о перемирии премия за риск к ценам на нефть, сформировавшаяся на прошлой неделе, практически испарилась», - отмечает аналитик IG Тони Сикамор, которого цитирует Reuters.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на утро вторника составляет $69,58 за баррель, что на $1,9 (2,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на $5,53 (7,2%), до $71,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,91 (2,79%), до $66,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,3 (7,2%), до $68,51 за баррель.

Накануне цены на нефть упали после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как «символический» ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает Market Watch.