За неделю электричество на бирже подешевело почти на 60%

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 7,24 цента, биржевой тариф снизился почти на 60%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на прошлой неделе была выше - 3,65 цента. В Финляндии тариф составил 0,74 цента.