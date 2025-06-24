За неделю электричество на бирже подешевело почти на 60%

На минувшей неделе - с 16 по 22 июня - средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составила около 3 центов за киловатт-час, сообщает Rus.ERR.
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 7,24 цента, биржевой тариф снизился почти на 60%.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на прошлой неделе была выше - 3,65 цента. В Финляндии тариф составил 0,74 цента.
Следует учитывать, что к указанным ценам для конечных потребителей добавляются налог с оборота, а также различные сборы и акцизы.