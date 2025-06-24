Госконтролер не считает необходимой спецпроверку Eesti Post

Министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас подписал в июне решение о проведении спецпроверки в Eesti Post, чтобы оценить, как решения руководящих органов компании с июля 2020 года по конец мая текущего года повлияли на ее экономические показатели и финансовое состояние.

«Министр публично мотивировал спецпроверку тем, что осенью компании может грозить неплатежеспособность. Руководство компании утверждает, что такого риска нет. У меня нет информации о том, насколько вероятен этот сценарий, но даже если он и реален, то спецпроверка никак не поможет его предотвратить», - сказал Хольм в интервью ERR, а также добавил, что скорее расходы на спецпроверку могут приблизить момент возникновения неплатежеспособности.