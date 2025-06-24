«Освобождение Сергея Тихановского и еще 13 политических заключенных - это позитивный шаг после долгой несправедливости», - написала Кая Каллас в социальных сетях.

Каллас также выразила признательность за роль США в достижении этого результата, призвав Минск к освобождению всех политзаключенных.