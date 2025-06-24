Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на недавнее освобождение 14 политзаключенных в Беларуси, пишет Rus.ERR.
«Освобождение Сергея Тихановского и еще 13 политических заключенных - это позитивный шаг после долгой несправедливости», - написала Кая Каллас в социальных сетях.
Каллас также выразила признательность за роль США в достижении этого результата, призвав Минск к освобождению всех политзаключенных.
«Я приветствую участие США, благодаря которому это стало возможным, и разделяю радость воссоединения семей. Но все политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены», - добавила Кая Каллас.