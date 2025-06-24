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Кая Каллас призвала к освобождению всех политических заключенных Беларуси (11)

Редактор: rus.postimees.ee
Кая Каллас.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на недавнее освобождение 14 политзаключенных в Беларуси, пишет Rus.ERR.

«Освобождение Сергея Тихановского и еще 13 политических заключенных - это позитивный шаг после долгой несправедливости», - написала Кая Каллас в социальных сетях.

Каллас также выразила признательность за роль США в достижении этого результата, призвав Минск к освобождению всех политзаключенных.

«Я приветствую участие США, благодаря которому это стало возможным, и разделяю радость воссоединения семей. Но все политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены», - добавила Кая Каллас.

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