- Президент США примет решение о нанесении ответного удара, если сочтет это необходимым
- В Иране идет масштабная информационная война, однако народ не восстает
- Украина нанесла удар по нефтехранилищу, снабжающему фронт на Донбассе
Иран выпустил около десяти ракет по американской военной базе в Катаре. Система ПВО перехватила девять из них, одна ракета упала в пустыне. В то же время министр иностранных дел Ирана находился с визитом в Москве и незадолго до атаки встретился с президентом России, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Хотя по итогам московской встречи не было объявлено ни одной конкретной меры в поддержку Ирана, совпадение ее времени с атакой не является случайным и направлено прежде всего на сдерживание США. Президент США повторил заявление, что американский удар уничтожил все ядерные объекты, по которым ранее были нанесены удары в Иране.
Позже пресс-служба Белого дома добавила, что президент США примет решение о возможном ответе, если это будет необходимо. Таким образом, США оставляют открытой возможность отказаться от немедленного военного ответа, однако напоминают, что если он все же последует, то будет сокрушительным.
Ирану вчера удалось нанести несколько ракетных ударов по территории Израиля. Ракеты были направлены в разные районы страны, однако серьезной угрозы для системы ПВО они не представляли. Израильские ВВС продолжили удары по объектам, связанным с иранскими баллистическими ракетами, и, по их оценкам, Иран уже потерял 60 процентов своих пусковых установок.
Кроме того, Израиль массированно атаковал позиции Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и других частях Ирана, а также тюрьму Эвин - один из ключевых изоляторов режима для подавления инакомыслия. Эти атаки можно расценивать как символический удар по политическому устройству Ирана.
Наследный принц Ирана Пехлеви заявил, что иранские сотрудники служб безопасности начали обращаться к его правительству в изгнании с намерением перейти на его сторону. Принц пообещал создать механизм, предоставляющий таким перебежчикам иммунитет. Позже он также призвал аятоллу Хаменеи уйти в отставку. В данный момент это скорее часть информационной войны, поскольку серьезных внутренних проблем в иранском режиме не наблюдается. Скорее, идет попытка усилить давление на Иран с целью прекращения боевых действий.
Последние заявления президента США указывают на стремление положить конец военным действиям и не отвечать на новые атаки Ирана. Президент даже заявил, что Иран и Израиль готовы заключить перемирие. Однако сегодня рано утром Иран нанес новый баллистический ракетный удар по Израилю, и как минимум одна ракета попала в жилой дом. Ситуация остается крайне нестабильной, и какого-либо определенного сценария, которым кто-либо управлял бы, на данный момент не существует.
Бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях очередные оскорбления и повторил угрозы применения ядерного оружия. Президент Трамп резко отреагировал, и на аккаунте Медведева появилось недвусмысленное сообщение, что Россия не собирается поставлять Ирану ядерное оружие. В этом случае своевременная реакция президента США на ядерный шантаж со стороны России была оправданной и эффективной.
Президент Украины вчера находился в Лондоне, где встретился с премьер-министром и королем Великобритании. Сообщения, переданные президентом Украины после встречи, подтверждают серьезную приверженность и поддержку со стороны Соединенного Королевства и помогают создать у России впечатление, что долгосрочная поддержка Великобритании гарантирована.
Во время вчерашней атаки российской армии силы ПВО Украины сбили десять баллистических ракет производства Северной Кореи и типа «Искандер», а также все пять крылатых ракет «Искандер-К». Украинской армии не удалось перехватить одну баллистическую ракету. Наибольший ущерб нанесли иранские дроны - из 352 запущенных не удалось сбить 13, и они достигли целей в шести различных местах. Одно из попаданий в жилой дом в Киеве привело к гибели девяти человек и ранениям 31 человека.
Норвежская компания Kongsberg объявила об открытии своего представительства в Украине. Государство Норвегия поможет финансировать совместную с украинским оборонным комплексом программу разработки ракет для системы ПВО NASAMS. В долгосрочной перспективе это крайне важная программа для обороноспособности Украины, поскольку нет сведений о развитии систем ПВО средней дальности украинского производства.
Об авиаударах
Этой ночью российская армия с помощью дронов атаковала населенные пункты Сумской области и город Харьков. В Сумском регионе погибли три человека. Также были обстреляны прифронтовые населенные пункты Донецкой области, где сообщается о четырех погибших.
Украинская армия сообщила, что командование Сил специальных операций совместно с ракетными войсками уничтожило нефтебазу в Ростовской области (на юге России, граничит с Донецкой областью Украины). Этой базой управляет компания «Атлас», которая является одной из ключевых инфраструктур по снабжению российских войск топливом в направлении Донбасса.
Позднее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что начато производство украинской баллистической ракеты «Сапсан», и российская армия должна быть готова к сюрпризам. Ермак не уточнил, что удар по Ростову был нанесен баллистической ракетой, однако успешная атака по объекту в Ростове создает веский контекст для его заявления.
О положении на фронтах
Активность российских подразделений на фронтах вчера была схожа с предыдущими днями, новых направлений наступлений не зафиксировано.
- В районах Курска/Сум/Белгорода российские подразделения пытаются вернуть себе инициативу на территории Сумской области, однако на данный момент оказались под давлением украинских войск. Украинская армия отбила несколько позиций, но существенных изменений в обстановке не произошло.
- На харьковском направлении российские подразделения предприняли несколько безрезультатных атак. Незначительное увеличение активности за последнюю неделю не переросло в полномасштабное наступление.
- На купянском направлении активность российской армии не возросла, а на лиманском и сиверском направлениях активность атак немного снизилась. Существенных изменений не отмечается.
- В районе Бахмута возросла активность российской армии в окрестностях города Часов Яр. Особенно интенсивные атаки вчера велись в районе города Торецк. О каких-либо значительных и устойчивых продвижениях противника не сообщается.
- Небольшой рост количества атак российских подразделений зафиксирован как в окрестностях Покровска, так и юго-западнее Донецка. Здесь также продолжаются позиционные бои без значительного продвижения сторон.
- На южном фронте российские подразделения проявили вчера большую активность в районе днепровских островов, однако, как обычно, не достигли ощутимых результатов.