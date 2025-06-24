РАЙНЕР САКС Ответ США Ирану может быть сокрушительным…

Хотя по итогам московской встречи не было объявлено ни одной конкретной меры в поддержку Ирана, совпадение ее времени с атакой не является случайным и направлено прежде всего на сдерживание США. Президент США повторил заявление, что американский удар уничтожил все ядерные объекты, по которым ранее были нанесены удары в Иране.

Позже пресс-служба Белого дома добавила, что президент США примет решение о возможном ответе, если это будет необходимо. Таким образом, США оставляют открытой возможность отказаться от немедленного военного ответа, однако напоминают, что если он все же последует, то будет сокрушительным.

Ирану вчера удалось нанести несколько ракетных ударов по территории Израиля. Ракеты были направлены в разные районы страны, однако серьезной угрозы для системы ПВО они не представляли. Израильские ВВС продолжили удары по объектам, связанным с иранскими баллистическими ракетами, и, по их оценкам, Иран уже потерял 60 процентов своих пусковых установок.

Кроме того, Израиль массированно атаковал позиции Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и других частях Ирана, а также тюрьму Эвин - один из ключевых изоляторов режима для подавления инакомыслия. Эти атаки можно расценивать как символический удар по политическому устройству Ирана.