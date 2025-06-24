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Из-за дождливой погоды Иванова ночь прошла спокойнее обычного

Редактор: rus.postimees.ee
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.

Прошедшая Иванова ночь выдалась в Эстонии значительно спокойнее, чем в предыдущие годы, сообщили в Центре тревоги и Спасательном департаменте, пишет Rus.ERR.

Причиной этому стала дождливая и прохладная погода, которая удержала многих жителей дома и сократила число уличных гуляний и костров, пишет во вторник, 24 июня.

«Ночь прошла на удивление спокойно. Количество экстренных вызовов уменьшилось примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом», - отметил кризисный руководитель Центра тревоги Янек Муракас в интервью Vikerraadio.

По его словам, дежурство в эту ночь почти не отличалось от обычного рабочего дня.

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