Из-за дождливой погоды Иванова ночь прошла спокойнее обычного

Причиной этому стала дождливая и прохладная погода, которая удержала многих жителей дома и сократила число уличных гуляний и костров, пишет во вторник, 24 июня.

«Ночь прошла на удивление спокойно. Количество экстренных вызовов уменьшилось примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом», - отметил кризисный руководитель Центра тревоги Янек Муракас в интервью Vikerraadio.