Иванов день был насыщенным для полиции

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Вирко Луйде сообщил, что в длинные выходные полиция работала в усиленном составе, поскольку во время праздников количество вызовов возрастает и люди чаще нуждаются в помощи.

«И в этом году Иванов день для полиции был насыщенным. Мы реагировали на вызовы, где происходили драки - дома, у праздничного костра, между знакомыми или совершенно незнакомыми компаниями. Нападениям подверглись также и сотрудники охраны. Как и обычно, общий знаменатель всех инцидентов - алкоголь», - подвел итог Луйде.

С 19 по 23 июня полиция получала в среднем по 400 вызовов в сутки, тогда как в обычные дни это чуть больше 300. Почти 50 из них были вызовами наивысшего приоритета, где под угрозой была жизнь или здоровье людей.

В праздничные дни полиция проверила трезвость около 30 000 водителей, из которых почти сто находились в состоянии алкогольного опьянения - в среднем 20 пьяных за рулем в сутки, что больше, чем в обычный день. Водителей, превышающих скорость, останавливали почти 300 раз. В ДТП за пять дней пострадали 13 человек.

Полиция также отреагировала примерно на 170 случаев домашнего насилия, что больше, чем обычно. В вытрезвитель было доставлено около 145 человек, представлявших опасность для себя или окружающих.