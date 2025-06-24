Иванов день был насыщенным для полиции

Длинные выходные и празднование Иванова дня принесли больше вызовов, чем обычно: полицейским пришлось решать как проблемы, связанные с насилием, так и с употреблением алкоголя.
Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Вирко Луйде сообщил, что в длинные выходные полиция работала в усиленном составе, поскольку во время праздников количество вызовов возрастает и люди чаще нуждаются в помощи.
«И в этом году Иванов день для полиции был насыщенным. Мы реагировали на вызовы, где происходили драки - дома, у праздничного костра, между знакомыми или совершенно незнакомыми компаниями. Нападениям подверглись также и сотрудники охраны. Как и обычно, общий знаменатель всех инцидентов - алкоголь», - подвел итог Луйде.
С 19 по 23 июня полиция получала в среднем по 400 вызовов в сутки, тогда как в обычные дни это чуть больше 300. Почти 50 из них были вызовами наивысшего приоритета, где под угрозой была жизнь или здоровье людей.
В праздничные дни полиция проверила трезвость около 30 000 водителей, из которых почти сто находились в состоянии алкогольного опьянения - в среднем 20 пьяных за рулем в сутки, что больше, чем в обычный день. Водителей, превышающих скорость, останавливали почти 300 раз. В ДТП за пять дней пострадали 13 человек.
Полиция также отреагировала примерно на 170 случаев домашнего насилия, что больше, чем обычно. В вытрезвитель было доставлено около 145 человек, представлявших опасность для себя или окружающих.
Как это часто бывает летом, были вызовы и с моря, где люди нуждались в помощи. Всего подразделения PPA и добровольные морские спасатели отреагировали на 13 инцидентов, в которых помощь потребовалась 35 людям.
«Большинство случаев были связаны с поломками двигателей или техническими неисправностями водных судов - угрозы жизни не было, но помощь для возвращения в порт все равно требовалась. Однако в субботу один инцидент закончился трагедией - в проливе Суур-Вяйн перевернулась лодка с четырьмя людьми на борту. Один человек доплыл до берега и вызвал помощь. Мы оперативно среагировали, спасли двоих, но, к сожалению, обнаружили одного утонувшего», - рассказал Луйде.
«Несомненно, для большинства жителей Эстонии Иванов день прошел спокойно и безопасно. Но чтобы праздники завершились хорошо, призываем всех быть особенно внимательными в дорожном движении. Сегодня полиция уделяет особое внимание дорожному движению, ведь люди возвращаются домой с праздничных мероприятий, и транспорта на дорогах наверняка будет много. Мы уже с утра начали проверки на трезвость и в течение дня будем следить за безопасностью. Всем, кто собирается сегодня сесть за руль, напоминаем: убедитесь, что вы отдохнули, трезвы и ведите себя спокойно на дороге, чтобы благополучно добраться домой», - добавил он.