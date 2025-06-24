Поцарапавшая чужие машины женщина: «Это не ваши проблемы!»

Вечером в воскресенье многих владельцев автомобилей у магазина Grossi в Пайде ждала неприятная неожиданность: их машины были исписаны и поцарапаны. По словам очевидцев, женщина, повредившая автомобили, быстро была разоблачена и задержана прохожими до прибытия полиции.