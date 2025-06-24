Поцарапавшая чужие машины женщина: «Это не ваши проблемы!»

Вечером в воскресенье женщина, поцарапавшая десять автомобилей на парковке магазина Grossi в Пайде, оказалась известным в Ярвамаа специалистом по работе с молодежью. Очевидцы задержали женщину, находившуюся в состоянии сильного опьянения, до приезда полиции. Известная работница сферы молодежной политики прокомментировала произошедшее.
Вечером в воскресенье многих владельцев автомобилей у магазина Grossi в Пайде ждала неприятная неожиданность: их машины были исписаны и поцарапаны. По словам очевидцев, женщина, повредившая автомобили, быстро была разоблачена и задержана прохожими до прибытия полиции.