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Поцарапавшая чужие машины женщина: «Это не ваши проблемы!»

Перевод: Дмитрий Рая
Фото статьи

Вечером в воскресенье женщина, поцарапавшая десять автомобилей на парковке магазина Grossi в Пайде, оказалась известным в Ярвамаа специалистом по работе с молодежью. Очевидцы задержали женщину, находившуюся в состоянии сильного опьянения, до приезда полиции. Известная работница сферы молодежной политики прокомментировала произошедшее. 

Вечером в воскресенье многих владельцев автомобилей у магазина Grossi в Пайде ждала неприятная неожиданность: их машины были исписаны и поцарапаны. По словам очевидцев, женщина, повредившая автомобили, быстро была разоблачена и задержана прохожими до прибытия полиции.

По сообщению оперативного дежурного полицейского участка Центральной Эстонии Таунo Яэтма, в воскресенье в 20:30 в Пайде поступил сигнал о том, что женщина царапает автомобили.

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