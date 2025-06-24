Эстония ждет от саммита НАТО соглашения об увеличении расходов на оборону

Премьер-министр Кристен Михал считает, что предстоящий саммит в Гааге очень важен для Эстонии. «Предыдущий уровень расходов на оборону, рекомендованный НАТО, составлял два процента, в будущем он может достичь пяти процентов, - сказал Михал. - В наших интересах, чтобы был использован пример Эстонии, чтобы оказывать позитивное давление на других. Если наши союзники по НАТО увеличат свои расходы на оборону и инвестиции, это будет означать более надежную безопасность и для нас. В прошлом году по расходам на оборону на душу населения Эстония входила в тройку стран-лидеров НАТО - Польша была на первом месте, Эстония на втором, а США на третьем. Вероятно, мы и в будущем будем на первых местах».

По словам министра обороны Ханно Певкура, важно, чтобы все союзники взяли на себя обязательство увеличить свои расходы на оборону, чтобы финансировать ранее согласованные планы обороны НАТО и цели по возможностям.

«Со следующего года Эстония будет инвестировать 5,4 процента своего национального богатства в оборону. Однако также необходимо обеспечить, чтобы дополнительные деньги, направляемые на оборону, шли по назначению - в первую очередь в реальные возможности и резервы, - сказал министр обороны Певкур. - Мы смело инвестируем более половины оборонного бюджета Эстонии в возможности».

Министр иностранных дел Маргус Цахкна перед встречей заявил, что увеличение расходов на оборону также станет существенным сдерживающим фактором для России, которая представляет самую серьезную и долгосрочную угрозу для всего альянса.